Она будет работать до 12 октября
Роспотребнадзор открывает всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ.
Специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятии проконсультируют всех желающих по вопросам о профилактике гриппа и ОРВИ с 7 сентября по 12 октября по телефонам горячих линий и в консультационных пунктах для потребителей.
- Тематическое консультирование поможет гражданам разобраться, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Сотрудники ведомства также предоставят рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, расскажут о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний, - сообщили в управлении.
Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом.
Единый консультационный центр Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Операторы единого консультационного центра принимают звонки в круглосуточном режиме.
Управление Роспотребнадзора по республике - 8 (3012) 41 05 65. Консультации специалистами проводятся по будням с 8.30 до 17.00.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце лета прививку от гриппа поставил глава Бурятии Алексей Цыденов.
В Бурятии заработала «горячая линия» по ОРВИ и гриппу
Общество, Фото:
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