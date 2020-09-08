Сегодня день рождения отмечает начальник поисково-спасательного отряда №1 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) Максим Бадмаев
Ему исполнилось 30 лет. В связи с юбилеем о спасателе рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Максим пришёл на службу в БРПСС в 2013 году. «Моя работа – это моё хобби» - говорит спасатель.
На работе его вдохновляет возможность помогать людям. В жизни для него важен хороший настрой и умение спокойно находить решение проблемных ситуаций. В людях спасатель ценит три качества: ответственность, честность, трудолюбие. По его словам, если человек требует от другого вести себя определенным образом, то он сам должен этим требованиям соответствовать.
Бурятский спасатель: «Моя работа – это моё хобби»
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