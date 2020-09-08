Леса Окинского района обрабатывали в августе
В Бурятии запланировали провести мероприятия по учёту эффективности авиаобработки лесов Окинского района от очага сибирского шелкопряда, сообщили сегодня в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Мероприятия по учёту эффективности проведут несколько групп специалистов по специальной системе с 9 до 15 сентября.
Авиаобработка лесов Окинского района от сибирского шелкопряда на площади 30 тысяч га была проведена в августе биологическим препаратом «Лептоцид Ж». Это безвредный для человека, животных и окружающей среды препарат.
Сибирский шелкопряд приводит к полной гибели хвойных деревьев в местах вспышки массового размножения. Основная кормовая база сибирского шелкопряда – кедр и пихта.
В Бурятии проверят эффективность обработки леса от шелкопряда
Общество, Фото:
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