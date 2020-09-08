В Бурятии проверят эффективность обработки леса от шелкопряда

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Леса Окинского района обрабатывали в августе



В Бурятии запланировали провести мероприятия по учёту эффективности авиаобработки лесов Окинского района от очага сибирского шелкопряда, сообщили сегодня в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Мероприятия по учёту эффективности проведут несколько групп специалистов по специальной системе с 9 до 15 сентября.



Авиаобработка лесов Окинского района от сибирского шелкопряда на площади 30 тысяч га была проведена в августе биологическим препаратом «Лептоцид Ж». Это безвредный для человека, животных и окружающей среды препарат.



Сибирский шелкопряд приводит к полной гибели хвойных деревьев в местах вспышки массового размножения. Основная кормовая база сибирского шелкопряда – кедр и пихта.



