В Бурятии участнице хора «Магтаал» исполнилось 90 лет

Роза Комарова – одна из ведущих голосов коллектива



В Бурятии 90-летний юбилей отметила 7 сентября Роза Васильевна Комарова, старейшая участница народного фольклорного хора «Магтаал». Долгожительницу с днём рождения поздравил коллектив республиканского центра народного творчества.



- Роза Васильевна истинный знаток фольклора и традиционной культуры бурят, одна из ведущих голосов хора. Обладает очень добрым характером, незаурядными музыкальными способностями, красивым голосом, очень артистична, необычайно трудолюбивая, талантливая певица, своим жизнелюбием, высокой ответственностью служит прекрасным примером для молодых участников хора, – рассказали об имениннице в пресс-службе РЦНТ.



Как сообщает минкультуры РБ, народный фольклорный хор «Магтаал» более 40 лет ведёт активную концертную деятельность. Репертуар коллектива – этническая палитра песенного, хорового, эпического фольклора восточных и западных бурят, а также различные жанры народного творчества. Ансамбль восстановил и сохранил старинные напевы, древние ёхоры, обращается к фольклорным источникам.

