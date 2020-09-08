 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 сентября

07 сентября

Популярное

Волонтёр из Бурятии выиграла самый большой грант «Тавриды»

Волонтёр из Бурятии выиграла самый большой грант «Тавриды»
Общество,  Фото:страница Татьяны Черных
Татьяна Черных из Бурятии завоевала 1,1 миллион рублей

Волонтёр из Бурятии Татьяна Черных получила самый большой грант фестиваля «Таврида-АРТ», который прошёл в Крыму. Фестиваль собрал молодых деятелей искусства из 47 регионов страны; среди них состоялся грантовый конкурс инициатив на общую сумму 15 миллионов рублей.

Среди 30 обладателей грант самый большой завоевала уроженка села Нестерово Прибайкальского района Бурятии Татьяна Черных. Она получила 1 160 000 рублей.

Данный грант рассчитан на реализацию проекта «Отправная точка», в рамках которого пройдут мастер-классы и тренинги для творческой молодёжи в онлайн и офлайн-форматах. Также Татьяна Черных проведёт «АРТ-школы окно в Россию» для молодёжи Бурятии, куда планирует пригласить федеральных спикеров.

Девушка написала на своей странице в социальной сети пост благодарности.

- Пост благодарности за возможность быть на самом крутом, мощном, просто нереальном, вдохновляющем, творческом фестивале фестивалей «Таврида - Арт». А ещё и выиграть самый большой грант, сказать, что счастлива, это ничего не сказать! Всё не зря! Спасибо всем причастным за возможность теперь создать возможности для других, для нашей сельской молодежи в Бурятии, - отметила Татьяна Черных.

Как сообщал «Байкал-Daily», 30 августа в селе Нестерово открылся ресурсный центр добровольчества «ДоброДом». Он был построен благодаря инициативе Татьяны Черных. Она в августе 2019 году на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория инициативной молодёжи - Бирюса» представила свой проект и выиграла грант Фонда президентских грантов на создание молодёжного креативного пространства. 
гранты волонтеры
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В одном из самых красивых сёл Бурятии вернули нормальную дорогу к школе
В одном из самых красивых сёл Бурятии вернули нормальную дорогу к школе
Общество, 08.09.2020
Всё лето местные жители ходили здесь в резиновых сапогах
Туалеты в школах Улан-Удэ моют после каждой перемены
Туалеты в школах Улан-Удэ моют после каждой перемены
Общество, 08.09.2020
В мэрии Улан-Удэ озвучили, как идёт учебный процесс в школах на фоне пандемии
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии пошла вниз
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии пошла вниз
Общество, 08.09.2020
Показатель суточного прироста больных COVID-19 сегодня порадовал
Велогонщица из Бурятии взяла медаль чемпионата России
Велогонщица из Бурятии взяла медаль чемпионата России
Общество, 08.09.2020
Мария Лиханова завоевала четыре медали на нескольких турнирах в Ижевске
В Улан-Удэ сегодня жаркая погода
В Улан-Удэ сегодня жаркая погода
Общество, 08.09.2020
Воздух прогреется до +27
В Бурятии объявлен конкурс фотографий пожилых
В Бурятии объявлен конкурс фотографий пожилых
Общество, 07.09.2020
Заявки принимаются до 25 сентября
В Забайкалье хотят провести чемпионат России по боксу
В Забайкалье хотят провести чемпионат России по боксу
Общество, 07.09.2020
Соревнования могут пройти в Чите в 2022 году
В Бурятии танки использовали «Сирийский вал»
В Бурятии танки использовали «Сирийский вал»
Общество, 07.09.2020
Завершилось масштабное учение на полигоне «Бурдуны»
Памятник, отлитый в Улан-Удэ, установили в Ангарске
Памятник, отлитый в Улан-Удэ, установили в Ангарске
Общество, 07.09.2020
В Иркутской области увековечили память одного из основателей Ангарска
Бурятский боец MMA стал чемпионом в Беларуси
Бурятский боец MMA стал чемпионом в Беларуси
Общество, 07.09.2020
Уроженец села Будалан Агинского округа Бадмацырен Доржиев победил в турнире BFC
В Бурятии провели свыше 40 «артиллерийских дуэлей»
В Бурятии провели свыше 40 «артиллерийских дуэлей»
Общество, 07.09.2020
Состоялись полевые учения ракетных войск и артиллерии ВВО
Музей в Иркутской области обзаведётся костёлом, мечетью и синагогой
Музей в Иркутской области обзаведётся костёлом, мечетью и синагогой
Общество, 07.09.2020
Также в нём будет возведено 7 православных храмов и буддийская молельня

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^