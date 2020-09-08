Татьяна Черных из Бурятии завоевала 1,1 миллион рублей
Волонтёр из Бурятии Татьяна Черных получила самый большой грант фестиваля «Таврида-АРТ», который прошёл в Крыму. Фестиваль собрал молодых деятелей искусства из 47 регионов страны; среди них состоялся грантовый конкурс инициатив на общую сумму 15 миллионов рублей.
Среди 30 обладателей грант самый большой завоевала уроженка села Нестерово Прибайкальского района Бурятии Татьяна Черных. Она получила 1 160 000 рублей.
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Данный грант рассчитан на реализацию проекта «Отправная точка», в рамках которого пройдут мастер-классы и тренинги для творческой молодёжи в онлайн и офлайн-форматах. Также Татьяна Черных проведёт «АРТ-школы окно в Россию» для молодёжи Бурятии, куда планирует пригласить федеральных спикеров.
Девушка написала на своей странице в социальной сети пост благодарности.
- Пост благодарности за возможность быть на самом крутом, мощном, просто нереальном, вдохновляющем, творческом фестивале фестивалей «Таврида - Арт». А ещё и выиграть самый большой грант, сказать, что счастлива, это ничего не сказать! Всё не зря! Спасибо всем причастным за возможность теперь создать возможности для других, для нашей сельской молодежи в Бурятии, - отметила Татьяна Черных.
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 августа в селе Нестерово открылся ресурсный центр добровольчества «ДоброДом». Он был построен благодаря инициативе Татьяны Черных. Она в августе 2019 году на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория инициативной молодёжи - Бирюса» представила свой проект и выиграла грант Фонда президентских грантов на создание молодёжного креативного пространства.
Волонтёр из Бурятии выиграла самый большой грант «Тавриды»
Общество, Фото:
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