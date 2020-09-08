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На заправках в Бурятии бесплатно распространяют книжку-раскраску

На заправках в Бурятии бесплатно распространяют книжку-раскраску
Общество, 
Книжку-раскраску выпустили федеральные дорожники

В Бурятии, Иркутской области и Забайкалье проходит акция по безопасности дорожного движения «Знают даже дети». Её инициаторы - сотрудники ФКУ Упрдор «Южный Байкал». Они выпустили книжку-раскраску для детей, в которой рассказывается об основных правилах дорожного движения.

Отличие издания от многих других в том, что в нём есть стихи, благодаря которым дети легко смогут запомнить, как вести себя на дороге. Раскраска поможет ребятам выучить сигналы светофора. Брошюра рассчитана на дошкольников и младших школьников. Авторы книжки-раскраски хотели, чтобы родители, используя этот материал, ещё раз смогли объяснить своим детям, как важно маленьким пешеходам знать и соблюдать эти простые правила.

Книжка бесплатно распространяется на автозаправочных станциях, расположенных вдоль федеральных автодорог, а также в образовательных учреждениях.

В прошлом году на подведомственной сети ФКУ Упрдор «Южный Байкал» в нормативное состояние приведено свыше 150 км автодорог, в 2020 году будет обновлено ещё 146 км. В этом году специалисты смонтировали современные светофоры типа Т-7 с жёлтым мигающим сигналом, светофоры с кнопкой вызова, металлическое барьерное и пешеходное ограждения, установили новые дорожные знаки, а также оборудуют локальным электроосвещением автобусные остановки и пешеходные переходы на неосвещённых участках дорог. Все эти меры призваны сократить количество аварий и сделать дороги трех регионов безопаснее для всех.

Справка:

В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Южный Байкал» находится 1054 км федеральных автодорог, проходящих по территории трёх регионов (Республика Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край). Это автомобильные дороги А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией и А-333 Култук – Монды – граница с Монголией, а также участок Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита с 100 по 719 км.


По информации ФКУ Упрдор «Южный Байкал»

Упрдор "Южный Байкал"
 
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