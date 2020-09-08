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В одном из самых красивых сёл Бурятии вернули нормальную дорогу к школе

В одном из самых красивых сёл Бурятии вернули нормальную дорогу к школе
Общество,  Фото:"Тарбагатай-инфо"
Всё лето местные жители ходили здесь в резиновых сапогах

В селе Десятниково Тарбагатайского района родители волновались, как дети будут ходить в школу по размытой этим летом дороге. О проблеме сообщила группа «Тарбагатай-инфо».

- Жители улицы Первомайской села Десятниково очень обеспокоены ,как будут ходить дети в школу через проулок, который соединяет ул.Первомайскую и ул.Ленина. Обильные дожди размыли всю дорожку, в некоторых местах произошли обвалы грунта. Все лето нам приходится ходить в магазины в резиновых сапогах. А как же дети будут ходить по этой дороге в школу? Вокруг обходить очень далеко получается, да и по оживлённой трассе это опасно. Администрацию села совсем, видимо, это не волнует. Как выяснилось, мостик через реку (народный бюджет)начнут строить только в конце сентября, но дорожку ведь можно сейчас как-то отсыпать. Помогите нам, пожалуйста! – обратились местные жители.

На сегодня проблема устранена.

- Проулок засыпали и расширили. За счет средств местного бюджета. Теперь дети могут спокойно ходить в школу, - сообщил глава поселения Десятниковское Пётр Родионов.

Как сообщал «Байкал-Daily», село Десятниково было включено в список самых красивых деревень страны в 2016 году.

школьники Тарбагатайский район
 
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