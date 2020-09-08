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Бурятия на шестом месте в ДФО по числу COVID-19 на 100 тысяч населения

Бурятия на шестом месте в ДФО по числу COVID-19 на 100 тысяч населения
Общество,  Фото:pixabay.com
В ДФО лидирует Магаданская область

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, Республика Бурятия находится на шестом месте по количеству выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на 100 тыяч населения среди регионов Дальневосточного федерального округа. Показатель Бурятии составляет 567,1.

В ДФО, по информации на 7 сентября, количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения составляет 657,1 случая. По данному показателю ДФО занимает четвёртое место из восьми федеральных округов. Среди регионов Дальневосточного федерального округа тройку лидеров по численности выявленных инфицированных на 100 тыс. населения составляют Магаданская область – 1 461,0, Камчатский край – 1 255,0 и Сахалинская область – 974,3. Наименьший показатель у Чукотского автономного округа – 350,9.



Всего в России на текущий момент зафиксировано 1 030 690 выявленных случаев коронавирусной инфекции – это 701,9 заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения.

На утро 7 сентября в Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 составляло 5632 (+50 за сутки).

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