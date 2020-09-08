Воздух прогреется до +27
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, днём местами по юго-западным и южным районам кратковременный дождь. Утром по северным районам местами туман.
Ветер восточный 3-8, утром и днём местами до 13 м/с. Температура днём +22,+27, местами до +17.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Днём воздух прогреется до +25,+27.
В Улан-Удэ сегодня жаркая погода
Общество, Фото:
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