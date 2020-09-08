В Улан-Удэ сегодня жаркая погода

Воздух прогреется до +27



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, днём местами по юго-западным и южным районам кратковременный дождь. Утром по северным районам местами туман.



Ветер восточный 3-8, утром и днём местами до 13 м/с. Температура днём +22,+27, местами до +17.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Днём воздух прогреется до +25,+27.



