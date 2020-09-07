Ребёнок, который был оставлен много лет назад в роддоме, уже взрослый
Жительница Тюмени Наталья Сосновцева ищет сына своей двоюродной сестры Ольги Васильевны Васильковой. Много лет назад новорождённый мальчик был оставлен в роддоме Улан-Удэ.
История довольно драматичная – со слов Натальи, её сестра родила в 1975 году, когда училась на четвёртом курсе Восточно-Сибирского государственного института культуры. Малыш был рождён вне брака. Отец девушки настоял малыша оставить в роддоме, поскольку считал это позором для своей должности – он тогда работал в отделе образования.
- Она подписала отказную. И вышла на учёбу на пятый курс. Больше ребёнка не видела, - рассказал «Байкал-Daily» женщина.
Сейчас рожденному в 1975 году мужчине уже 45 лет, и родственники не теряют надежды найти его.
Все, кто знает о судьбе оставленного в роддоме ребёнка, могут написать Наталье в социальной сети - https://vk.com/id47548588 или сообщить в редакцию «Байкал-Daily» на почту info@baikal-daily.ru или по телефону (3012) 296-226.
Жительница Тюмени ищет племянника, оставленного в роддоме Улан-Удэ
Общество, Фото:
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