Лётчик Росгвардии представил свой ретро-автомобиль в Иркутске

Общество, Фото: управление Росгвардии по Иркутской области

Эта машина – находка для иркутских музеев



Заместитель командира авиационной эскадрильи Сибирского округа Росгвардии по безопасности полётов майор Алексей Ямщиков представил свой автомобиль ГАЗ-21 «Волга» на выставке ретро-автомобилей в Иркутске.



На экспозиции был представлен транспорт довоенного и военного времени - легковые классические автомобили, мотоциклы, велосипеды и мопеды, а также значительное количество сопутствующих экспонатов (старинные предметы и атрибутика).



Машина Алексея – находка для иркутских музеев. Этот автомобиль выпущен в 1965 году, его реставрации офицер посвящал все свободное от службы время. Многие навесные элементы были восстановлены до идеального состояния.



- ГАЗ-21 - это настоящая легенда отечественного автомобилестроения. На мой взгляд, «Волга» - одна из самых комфортных машин. Наверное, даже сегодня она могла бы дать фору многим современным автомобилям по плавности хода, - считает Алексей.





По информации управления Росгвардии по Иркутской области



