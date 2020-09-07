Эта машина – находка для иркутских музеев
Заместитель командира авиационной эскадрильи Сибирского округа Росгвардии по безопасности полётов майор Алексей Ямщиков представил свой автомобиль ГАЗ-21 «Волга» на выставке ретро-автомобилей в Иркутске.
На экспозиции был представлен транспорт довоенного и военного времени - легковые классические автомобили, мотоциклы, велосипеды и мопеды, а также значительное количество сопутствующих экспонатов (старинные предметы и атрибутика).
Машина Алексея – находка для иркутских музеев. Этот автомобиль выпущен в 1965 году, его реставрации офицер посвящал все свободное от службы время. Многие навесные элементы были восстановлены до идеального состояния.
- ГАЗ-21 - это настоящая легенда отечественного автомобилестроения. На мой взгляд, «Волга» - одна из самых комфортных машин. Наверное, даже сегодня она могла бы дать фору многим современным автомобилям по плавности хода, - считает Алексей.
По информации управления Росгвардии по Иркутской области
Лётчик Росгвардии представил свой ретро-автомобиль в Иркутске
Общество, Фото:
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