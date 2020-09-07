В Иркутской области приготовили 7 тысяч литров молочного коктейля и побили рекорд

Побит рекорд, установленный в Липецкой области



Рекордный молочный коктейль объёмом 7 тысяч литров приготовили и выпили в Усолье-Сибирском 5 сентября на праздновании Дня города. Достижение попало в Книгу рекордов Иркутской области.



«Сертификат проекта «Иркутская область. Книга рекордов» вручен первому заместителю генерального директора СХАО «Белореченское» Степану Франтенко на сцене, установленной на центральной площади Усолья-Сибирского. Более, чем в 11 раз усольский молочный коктейль превзошёл предыдущий рекорд. Предыдущий рекорд приготовления молочного коктейля был зафиксирован в Липецкой области, в объеме 635 литров», - говорится в сообщении проекта «Книга рекордов Иркутской области».



Для изготовления 7000 литров коктейля на центральную площадь города Усолье-Сибирского приехал кран-борт, на котором были установлены три ёмкости, вмещающие по 2 500 литров жидкости. В них сотрудники агрохолдинга загрузили 4 200 литров молока, 2 416 литров мороженого пломбир от Усольской фабрики мороженого и 384,16 литров смородинового варенья. После этого с помощью миксера все содержимое было взбито до необходимой консистенции. Ёмкости были соединены специально сооруженной кольцевой системой из нержавеющих труб с кранами.



Через эти краны 80 волонтёров и сотрудников предприятия разливали густой пенный коктейль по одноразовым бумажным стаканам и угощали гостей праздника.



На всех этапах подготовки коктейля работала бригада сотрудников санитарной службы, которая занималась обработкой оборудования и взятием санитарных проб, уверяют организаторы.



Установку рекорда фиксировало компетентное жюри, в которое вошли руководители города, шеф-повара, представители «Книги рекордов Иркутской области» и специалисты Роспотребнадзора.



