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В 110 квартале Улан-Удэ гуляли ламы и альпака

В 110 квартале Улан-Удэ гуляли ламы и альпака
Общество, 
«Необычные барашки». Улан-удэнцев удивили гуляющие животные из зоопарка

Улан-удэнцев удивили ламы и альпака, гуляющие в 110 квартале. Видеозапись с диковинными для Бурятии животными появилась в паблике buryatia_online с подписью «Необычные барашки в 110-м». Автор ролика радуется увиденному и говорит: «Ламы бегают, класс. Вот – зоопарк. Привет, красавицы».



Горожане под постом удивляются и шутят: «110 квартал в Чили?», «Это же помесь жирафа и барашка», «Это где вообще», «Боргойские», «Кто их разводит? Надо их закрыть и хозяев найти» и т.д.

Животные – из передвижного зоопарка «Лигер» из Пятигорска, который на сегодня расположен возле ТРЦ «Мёд».

До того, как в стране грянула пандемия, зоопарк успел поработать в Иркутске и в посёлке Селенгинск Кабанского района. Затем они приехали в Улан-Удэ, в это время здесь ввели режим самоизоляции. За время простоя в столице Бурятии работникам пришлось продать фуры и аттракционы. В середине июля им разрешили работать – с соблюдением всех необходимых мер. 

В конце лета в передвижном зоопарке родился детёныш альпака. Сотрудники пообещали, что имя малышки будет связано с Бурятией.


дикие животные зоопарк
 
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