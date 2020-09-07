В 110 квартале Улан-Удэ гуляли ламы и альпака





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Улан-Удэ - "город для людей"👎 (@buryatia_online) 6 Сен 2020 в 9:36 PDT



Горожане под постом удивляются и шутят: «110 квартал в Чили?», «Это же помесь жирафа и барашка», «Это где вообще», «Боргойские», «Кто их разводит? Надо их закрыть и хозяев найти» и т.д.



Животные – из передвижного зоопарка «Лигер» из Пятигорска, который на сегодня расположен возле ТРЦ «Мёд».



До того, как в стране грянула пандемия, зоопарк успел поработать в Иркутске и в посёлке Селенгинск Кабанского района. Затем они приехали в Улан-Удэ, в это время здесь ввели режим самоизоляции. За время простоя в столице Бурятии Горожане под постом удивляются и шутят: «110 квартал в Чили?», «Это же помесь жирафа и барашка», «Это где вообще», «Боргойские», «Кто их разводит? Надо их закрыть и хозяев найти» и т.д.Животные – из передвижного зоопарка «Лигер» из Пятигорска, который на сегодня расположен возле ТРЦ «Мёд».До того, как в стране грянула пандемия, зоопарк успел поработать в Иркутске и в посёлке Селенгинск Кабанского района. Затем они приехали в Улан-Удэ, в это время здесь ввели режим самоизоляции. За время простоя в столице Бурятии работникам пришлось продать фуры и аттракционы . В середине июля им разрешили работать – с соблюдением всех необходимых мер.











В конце лета в передвижном зоопарке родился детёныш альпака . Сотрудники пообещали, что имя малышки будет связано с Бурятией.

Улан-удэнцев удивили ламы и альпака, гуляющие в 110 квартале. Видеозапись с диковинными для Бурятии животными появилась в паблике buryatia_online с подписью «Необычные барашки в 110-м». Автор ролика радуется увиденному и говорит: «Ламы бегают, класс. Вот – зоопарк. Привет, красавицы».