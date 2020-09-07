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В Улан-Удэ автомобилисты примерили «пьяные» очки

В Улан-Удэ автомобилисты примерили «пьяные» очки
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В столице Бурятии специалисты республиканского наркологического диспансера и сотрудники Госавтоинспекции презентовали межведомственный проект «Автотрезвость»

Первыми участниками акции стали представители нескольких автоклубов Улан-Удэ.

Автомобилисты поучаствовали в нескольких экспериментах, проведённых с помощью специальной программы и очков, имитирующих состояние алкогольного опьянения. Сначала им необходимо было пройти по прямой линии, затем обойти препятствия и в завершение - найти изображение на информационном стенде.

В обычном состоянии взрослый человек справлялся с этим заданием за 15 секунд. В очках, имитирующих состояние опьянения, время выполнения упражнений увеличилось в два и более раз.

- Подумайте, какую опасность представляет такой водитель за рулём транспортного средства, - отметили специалисты наркологического диспансера.

Все участники эксперимента поделились своими ощущениями. Автомобилисты рассказали, что очень сильно ухудшилась координация, а выполнение простых действий давалось с трудом.

- Казалось, что я выполняю всё так же, как и в обычном состоянии, а со стороны это выглядит иначе. Значит, и пьяный водитель ведёт себя подобным образом, думая, что он адекватен, и все под контролем, - добавил представитель автоклуба.

В поддержку проекта «Автотрезвость» участники акции разместили на стекле своего автомобиля наклейку «Я не пью за рулем», а также через социальные сети призвали всех автомобилистов к трезвому вождению.

Сотрудники ГИБДД и специалисты республиканского наркологического диспансера продолжат реализацию проекта. Они проведут занятия с курсантами автошкол и учащимися учебных заведений, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

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