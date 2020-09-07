В Иркутске пройдёт I этап кубка России по хоккею с мячом

Первый матч состоится 11 сентября



В Иркутске в центре по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал» с 11 по 16 сентября пройдёт I этап кубка России по хоккею с мячом среди команд группы «Восток». За выход в финальный этап будут бороться шесть команд: иркутская «Байкал-Энергия», кемеровский «Кузбасс», красноярский «Енисей», хабаровский «СКА-Нефтяник», новосибирский «Сибсельмаш» и «Уральский трубник» из Первоуральска.



В первом матче 11 сентября на лёд дворца «Байкал» выйдут команды «Уральский трубник» и «Енисей». Для удобства иркутских болельщиков «Байкал-Энергия» все свои игры будет проводить в вечернее время, в 19:00 часов. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.



Расписание I этапа кубка России (иркутское время)



11 сентября (пятница)

11:00 «Уральский трубник» - «Енисей»

15:00 «СКА-Нефтяник» - «Кузбасс»

19:00 «Байкал-Энергия» - «Сибсельмаш»



12 сентября (суббота)

11:00 «Кузбасс» - «Енисей»

15:00 «Сибсельмаш» - «Уральский трубник»

19:00 «Байкал-Энергия» - «СКА-Нефтяник»



13 сентября (воскресенье)

11:00 «Кузбасс» - «Сибсельмаш»

15:00 «СКА-Нефтяник» - «Енисей»

19:00 «Уральский трубник» - «Байкал-Энергия»



14 сентября – день отдыха



15 сентября (вторник)

11:00 «Уральский трубник» - «СКА-Нефтяник»

15:00 «Енисей» - «Сибсельмаш»

19:00 «Кузбасс» - «Байкал-Энергия»



16 сентября (среда)

11:00 «Сибсельмаш» - «СКА-Нефтяник»

15:00 «Кузбасс» - «Уральский трубник»

19:00 «Байкал-Энергия» - «Енисей»



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