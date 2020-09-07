Первый матч состоится 11 сентября
В Иркутске в центре по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал» с 11 по 16 сентября пройдёт I этап кубка России по хоккею с мячом среди команд группы «Восток». За выход в финальный этап будут бороться шесть команд: иркутская «Байкал-Энергия», кемеровский «Кузбасс», красноярский «Енисей», хабаровский «СКА-Нефтяник», новосибирский «Сибсельмаш» и «Уральский трубник» из Первоуральска.
В первом матче 11 сентября на лёд дворца «Байкал» выйдут команды «Уральский трубник» и «Енисей». Для удобства иркутских болельщиков «Байкал-Энергия» все свои игры будет проводить в вечернее время, в 19:00 часов. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Расписание I этапа кубка России (иркутское время)
11 сентября (пятница)
11:00 «Уральский трубник» - «Енисей»
15:00 «СКА-Нефтяник» - «Кузбасс»
19:00 «Байкал-Энергия» - «Сибсельмаш»
12 сентября (суббота)
11:00 «Кузбасс» - «Енисей»
15:00 «Сибсельмаш» - «Уральский трубник»
19:00 «Байкал-Энергия» - «СКА-Нефтяник»
13 сентября (воскресенье)
11:00 «Кузбасс» - «Сибсельмаш»
15:00 «СКА-Нефтяник» - «Енисей»
19:00 «Уральский трубник» - «Байкал-Энергия»
14 сентября – день отдыха
15 сентября (вторник)
11:00 «Уральский трубник» - «СКА-Нефтяник»
15:00 «Енисей» - «Сибсельмаш»
19:00 «Кузбасс» - «Байкал-Энергия»
16 сентября (среда)
11:00 «Сибсельмаш» - «СКА-Нефтяник»
15:00 «Кузбасс» - «Уральский трубник»
19:00 «Байкал-Энергия» - «Енисей»
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В Иркутске пройдёт I этап кубка России по хоккею с мячом
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