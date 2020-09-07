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Краснокнижный чёрный аист гулял по селу в Забайкалье

Краснокнижный чёрный аист гулял по селу в Забайкалье
Общество,  Фото:sokhondo.ru
Птенец, скорее всего, отбился от стаи

2 и 3 сентября в селе Кыра Забайкальского края прямо среди улицы неспешно бродил чёрный аист. Его появление в селе вызвало немалое оживление, появились фотографии и видеоролики в сетях, сообщили в пресс-службе Сохондинского заповедника.

Как он оказался в селе, что здесь он делает, как правильно вести себя при встрече с ним, не болен или не ранен ли он, может ли пострадать от собак? – самые частые вопросы у свидетелей его появления на улицах села.

Черный аист – это редкий вид птицы, занесён в Красные книги РФ и Забайкальского края. В Кыринском районе у него вполне благополучные условия для существования и поэтому его можно встретить здесь ежегодно и порой довольно часто.

В окрестностях Кыры он гнездится в зелёной зоне; как и в долине Онона, он строит огромные гнезда, напоминающие гнезда хищных птиц, в склоновых сосняках, обычно высоко на дереве, в развилке сучьев.

Встретить его в лесу – довольно редкая удача, так как он обычно молчалив и ведёт скрытный образ жизни. А вот встретить птицу в районе его кормовой базы – обычное дело. Кормится он в заболоченных поймах рек в лесостепи (как например в районе устья реки Цасурхай и в пойме Кыры), так и на ближайших степных озерах (например Шивичи у села Кыра). По этой причине многие считают, что аист гнездится на берегах озер. На заболоченных заливных лугах аист кормится мелкими беспозвоночными, моллюсками, рыбой, амфибиями, мелкими грызунами и насекомыми.

В этот период, к началу сентября, аисты по нескольку семей сбиваются в небольшие стаи (обычно две-три семьи) и начинают кочевать по заливным лугам в лесостепи. Через какое-то время птицы начинают отлетать на места зимовок. Аисты с Восточной Сибири зимуют на территории от северной Индии до южного Китая и юга Японии.

В это время такая небольшая стайка аистов держится на берегах озера Шивичи у села Кыра и ближайших озерках.

- Птенец просто отбился от стаи, возможно, отстал во время перелета, и сел у ближайшей лужи, как оказалось прямо в селе. Потребности в утолении голода и восстановлении сил оказались выше всяких страхов, поэтому аист ночевал на крыше одного из домов (почти как белый аист) и пасся на виду населения села. По внешнему виду он не ранен, скорее всего, ослабел после перелетов. Самое главное сейчас – не мешать ему чрезмерным вниманием. Вскоре после отдыха он может отлететь к ближайшему крупному водоему, озеру Шивичи, где кормовая база достаточна для его восстановления и находятся его сородичи. В таком случае есть надежда на его природный инстинкт, который подскажет ему, как вести себя дальше, в этой ситуации, в том числе и среди потенциальной угрозы, например от бродячих собак, - рассказали в Сохондинском заповеднике. 
птицы заповедник
 
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