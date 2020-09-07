В Улан-Удэ появился фитнес на льду

«Ice Метр» запустил проект, соединяющий фигурное катание и аэробику
Ледовая арена «Ice Метр» открывает новое направление в своей деятельности – «Ice Fitness – Фитнес на льду» — один из самых эффективных и новых способов укрепить здоровье и обрести сильное и красивое тело. Занятия курса включают в себя как тренировки на льду, так и в хореографическом зале.
Для реализации проекта «Ice Fitness – Фитнес на льду» привлечён не только тренер по фигурному катанию с многолетним стажем, но и специалисты по стретчингу и аэробике. Они помогут вам встать на коньки, а также обрести заветную, присущую фигуристам изящность фигуры, пластику и крепкое здоровье.
Посещая тренировки, вы:
- приобретёте навык катания на коньках;
- ознакомитесь с основными элементами фигурного катания;
- весело проведете время;
- встретите новых знакомых;
- улучшите свою физическую форму, ведь за тренировку можно сжечь около 500 калорий.
- Фитнес на льду сложно сравнивать с другими тренировками. Хотя бы потому, что он не похож на однообразные упражнения в тренажёрном зале, – рассказывает управляющий ледовой арены Павел Барнашов. – Есть в нём что-то от танцев, от бега, от силовых упражнений. Но самое приятное, что ледовый̆ фитнес на коньках сочетает в себе лучшее от других видов спорта.
Ещё одним плюсом реализации проекта «Ice Fitness – Фитнес на льду» является его время проведения. Три раза в неделю: понедельник, среда, пятница с 12 часов дня до 12:45. Это позволит вам успеть сделать все свои дела в течение дня, а вечер провести с семьёй.
Фитнес на льду – это лучший̆ «фитнес-ланч», который̆ вы можете себе устроить!
Уже 14 сентября состоится первая тренировка. Успевайте записаться по телефону 588-808. Адрес: ул. Ботаническая 21е, Ледовая арена «Ice Метр».
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