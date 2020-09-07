Памятник появился в Вихоревке
5 сентября в городе Вихоревка, самом крупном населённом пункте Братского района Иркутской области, появился памятник первопроходцу Сибири Вихорю Савину. Об этом сообщил мэр Братского района Алексей Баловнев в соцсети.
В 1630 году десятник казачьего войска Вихорь Савин, направленный для улаживания отношений между русскими покорителями сибирских земель и местным населением, был убит в устье реки Геа. Позднее она была названа в его честь Вихоревой. Унаследовав от погибшего казака имя, река не только сохранила его за собой, но и передала двум населённым пунктам – городу Вихоревка и деревне Усть-Вихорево.
- Идея создания памятника принадлежит Татьяне Ивановне Липиной, которая в период с 2005 по 2007 год, являясь главой Вихоревского городского поселения, оформила заказ на изготовление монумента в творческой мастерской «Клейменовы».
Памятник десятнику Савину был выполнен в августе 2008 года. И лишь спустя 12 лет нам удалось поставить точку в этой истории. Памятник, установленный в замечательном сквере, теперь радует всех вихоревчан и гостей города. Уверен: он станет знаковым местом на Вихоревке, потому что у этого памятника есть душа, и она – прекрасна! – написал Алексей Баловнев.
Памятник первопроходцу Сибири Вихорю Савину установили в Иркутской области
Общество, Фото:
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