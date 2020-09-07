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90% многоквартирных домов Улан-Удэ проверили на готовность к зиме

90% многоквартирных домов Улан-Удэ проверили на готовность к зиме
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В этом году проверкой домов занимаются специальные комиссии

Распоряжением мэра Игоря Шутенкова впервые в этом году были созданы межведомственные комиссии по проверке и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии. Это повысило качество и уровень подготовки. Ранее проверкой домой занимался только комитет городского хозяйства, сообщает администрация Улан-Удэ.

Межведомственные комиссии проверили на готовность 1904 многоквартирных домов, это 88% от общего количества домов. Выдан 1201 акт готовности - 56% от общего количества домов. Выписано 703 акта с замечаниями - 33% от общего количества домов.

- Создание таких объединенных комиссий по районам города усилило контроль. В этом году мы дошли до каждого дома, каждого подвала, каждого элеваторного узла, полностью проверили техническое состояние домов. В этом году подготовка идёт значительно лучше, - отметил заместитель руководителя администрации Октябрьского района Максим Большаков.

В Улан-Удэ к централизованному теплоснабжению подключены 2158 многоквартирных домов. Бесперебойная подача тепла, холодной и горячей воды в отопительном сезоне во многом зависит от состояния общедомовых сетей. За их состояние отвечает управляющая компания, обслуживающая дом, и сами жильцы.

Подготовка к отопительному периоду начинается весной сразу после прекращения подачи в дом тепла. Расходы на проведение работ по подготовке дома к отопительному сезону входят в статью «содержание общего имущества дома», поэтому у управляющих компаний должны быть запланированы средства на работы, и оплачивать жильцам дополнительно ничего не нужно. Готовность домов к эксплуатации зимой подтверждается наличием паспорта готовности.

- Основные мероприятия, выявляющие проблемы в системах центрального отопления – промывка и опрессовка, ремонт запорной арматуры, наладка элеваторных узлов, восстановление системы теплоизоляции, закрытие тепловых контуров, - все это отражается в паспорте готовности каждого многоквартирного дома, - рассказывает специалист отдела коммунального комплекса комитета городского хозяйства Наталья Дядина, секретарь комиссии по подготовке к отопительному сезону.

Координирует работу всех подкомиссий - по районам города, по проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций и др. - комиссия во главе с председателем комитета городского хозяйства Сергеем Гашевым. Еженедельно в комитете проводится межведомственный штаб, на котором разбираются и решаются проблемы в разных сферах городского хозяйства.

В начале межотопительного периода всем управляющим компаниям выдаются уведомления, в которых отражены основные пункты, по которым компании в летние месяцы должны выполнить работы.

- Основные пункты - это восстановление теплоизоляционного покрытия, контрольно-измерительных приборов, проверка работоспособности запорной арматуры, работы всех стояков, контроль промывки системы, - говорит начальник технической инспекции филиала Улан-Удэнского энергетического комплекса «ТКГ-14» Евгения Курикалова, - Также основным направлением в этом году является установка автоматических клапанов смешения на линии горячего водоснабжения. Чтобы избежать ошпаривания жителей домов, мы предписываем устанавливать данные клапаны.

За отсутствие у дома паспорта готовности к отопительному сезону управляющая организация будет привлечена к административной ответственности за нарушение лицензионных требований по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Статьей предусмотрено наказание в виде штрафа в сумме 250 000 – 300 000 рублей.

По результатам отопительного периода 2019-2020 гг., в сравнении с прошлым годом количество крупных, свыше 6 часов, технологических нарушений на сетях теплоснабжения снизилось на 28%. Также снизилось количество обращений граждан на качество услуг отопления и горячего водоснабжения, в сравнении с 2018-1019 отопительным сезоном на 22,6%.

отопительный сезон администрацияУУ
 
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