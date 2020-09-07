В Бурятии танки использовали «Сирийский вал»

Завершилось масштабное учение на полигоне «Бурдуны»



На полигоне «Бурдуны» в Бурятии завершилось двухстороннее батальонное тактическое учение (БТУ) с подразделениями танкового соединения Восточного военного округа. Огнём мотострелковых и танковых подразделений при поддержке артиллерии и армейской авиации военнослужащие не дали условному противнику прорвать оборону и в ходе внезапного наступления вытеснили с более выгодных рубежей и уничтожили.



В учении приняли участие более 1,5 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град», новейший противотанковый комплекс «Корнет», комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2», техника связи пятого поколения, вертолеты Ми-24 «Крокодил», а также беспилотные летательные аппараты (БЛА).



Отрабатывался элемент ведения боевой стрельбы из пушечного вооружения танков Т-72Б3 с помощью защитной насыпи, так называемого «Сирийского вала». В ходе учения проводились разведка маршрутов выдвижения с помощью БЛА и заблаговременное развертывание систем ПВО и станций РЭБ.



Особенностью учения стали нестандартные методы борьбы с высокоскоростными бронированными целями, различные способы уничтожения заминированных автомобилей, ведение боевых действий подразделений в ночное время суток, борьба с БЛА условного противника.



Мотострелки и танковые экипажи отработали бой в населённом пункте, маневренную оборону во взаимодействии с авиацией и реактивной артиллерией. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



