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Финалистки «Миссис Бурятия» убрались на берегу Байкала

Финалистки «Миссис Бурятия» убрались на берегу Байкала
Общество,  Фото:Эдуард Макаров
Красавицы увезли мусор на внедорожниках

6 сентября, ко Дню озера Байкал, финалистки конкурса красоты «Миссис Бурятия» убрали берег озера в местности Безымянка. Многие участницы привезли с собой детей, которые с удовольствием помогали мамам.

- Быть финалисткой конкурса красоты «Миссис Бурятия» - это не только красивая внешность, походка, улыбка, грация, женственность, шикарные платья - это, прежде всего ответственность за мир, который нас окружает, наши семьи, наш дом и наш Байкал! Мы стараемся помогать женщинам, деткам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях и, конечно же, нашей матушке-природе! – поделилась директор конкурса «Миссис Бурятия» Наталия Быкова.






По её словам, холодная погода не остановила красавиц – с побережья Байкала было вывезено три полностью загруженных мусором внедорожника.

- Что только мы не находили на берегу - большое количество пластмассовых и стеклянных бутылок, различную одежду, предметы домашнего обихода, сломанный туристический инвентарь, полиэтиленовые мешки и пакеты, куски стекла, пластмассы. Дорогие туристы, пожалуйста, уважайте природу, увозите мусор с собой после отдыха, не оставляйте его на берегу, ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят! – призывает Наталия Быкова.

Дирекция конкурса организовала мероприятие добровольно, стремясь «сделать мир чистым и хоть как-то помочь экологии края».

- Верю, что пока есть люди, которым не безразличен дом, в котором мы родились и живём, важен воздух, которым мы дышим, важна вода, которую мы пьём, важна природа, которая нас окружает, мы сможем сохранить наш мир для наших детей и внуков, таким, каким он был создан природой - чистым, мощным и здоровым! – добавила Наталия.





Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом улан-удэнская красавица Елена Дактаева завоевала главную корону конкурса среди замужних женщин «Леди Евразия-2020». Директор конкурса Наталия Быкова обратилась к главе Бурятии Алексею Цыденову с просьбой материально поддержать Елену в подготовке к конкурсу. 

конкурс красоты
 
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