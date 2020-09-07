Состоялись полевые учения ракетных войск и артиллерии ВВО
В ходе масштабного полевого выхода подразделений ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, в рамках тактических учений с подразделениями проведено более 40 «артиллерийских дуэлей». На них отрабатывались задачи контрбатарейной борьбы.
Суть «дуэли» в том, что гаубичные и реактивные батареи состязались между собой в выполнении учебно-боевых задач, поочередно выступая за «охотника» и «жертву». Каждый расчёт по три раза выполнил условное огневое поражение противника из орудий самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С», реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град», а также совершил быструю смену позиций.
В ходе учебных боёв артиллерийскими подразделениями активно применялись современные комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», комплексы артиллерийской разведки «Зоопарк» и беспилотная авиация. Всего к полевому выходу привлечено более одной тысячи военнослужащих и задействовано свыше 100 единиц техники, в том числе САУ Мста-С, «Акация», РСЗО «Град» и «Ураган», а также новейшие БМП-3 с противотанковыми ракетными комплексами «Корнет». Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии провели свыше 40 «артиллерийских дуэлей»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Уроженец села Будалан Агинского округа Бадмацырен Доржиев победил в турнире BFC
Состоялись полевые учения ракетных войск и артиллерии ВВО
Также в нём будет возведено 7 православных храмов и буддийская молельня
Педагоги принимают участие в мероприятии дистанционно
Фестиваль русской кухни прошёл в Чите
90 лет исполнилось Цыреме Гатаповой и Минихату Галимулину
Ребёнок, который был оставлен много лет назад в роддоме, уже взрослый
Авторов новой скульптуры шерстистого носорога наградили
Эта машина – находка для иркутских музеев
Побит рекорд, установленный в Липецкой области
Против выступили только 7% опрошенных
«Необычные барашки». Улан-удэнцев удивили гуляющие животные из зоопарка
Автоинспекторы работали в Хоринском районе
В столице Бурятии специалисты республиканского наркологического диспансера и сотрудники Госавтоинспекции презентовали межведомственный проект «Автотрезвость»
«Ice Метр» запустил проект, соединяющий фигурное катание и аэробику