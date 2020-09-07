В Бурятии лесники убрали гору мусора из Узкого места

Лесники вывезли целый грузовик мусора
В Бичурском районе Бурятии сотрудники Бичурского лесхоза отправились в лес, чтобы очистить местность Узкое место от мусора.
Вооружившись перчатками, граблями и мешками лесники приступили к уборке.
В основном мусор оставляют отдыхающие. Это стеклянные бутылки, различные пластиковые изделия, пакеты, остатки пищевых продуктов, которые уже начали портиться. Лесники собрали и вывезли до краёв полный «УАЗ Фермер».
- Буквально месяц назад убирались тут, но по итогу опять появляются горки мусора. Неубранный мусор может находиться в земле до сотни лет и наносит значительный урон экологии. Таким субботником мы хотим показать людям, что чистота в лесу зависит от каждого из нас, - поделился инженер по лесопользованию Андрей Истомин.
Лесники Бурятии просят соблюдать правила санитарной безопасности в лесах. Мусор в лесу представляет потенциальную опасность для здоровья людей и природы в целом.
По информации республиканского агентства лесного хозяйства
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