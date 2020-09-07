 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 сентября

06 сентября

Популярное

В Бурятии лесники убрали гору мусора из Узкого места

В Бурятии лесники убрали гору мусора из Узкого места
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Лесники вывезли целый грузовик мусора

В Бичурском районе Бурятии сотрудники Бичурского лесхоза отправились в лес, чтобы очистить местность Узкое место от мусора.

Вооружившись перчатками, граблями и мешками лесники приступили к уборке.

В основном мусор оставляют отдыхающие. Это стеклянные бутылки, различные пластиковые изделия, пакеты, остатки пищевых продуктов, которые уже начали портиться. Лесники собрали и вывезли до краёв полный «УАЗ Фермер».

- Буквально месяц назад убирались тут, но по итогу опять появляются горки мусора. Неубранный мусор может находиться в земле до сотни лет и наносит значительный урон экологии. Таким субботником мы хотим показать людям, что чистота в лесу зависит от каждого из нас, - поделился инженер по лесопользованию Андрей Истомин.

Лесники Бурятии просят соблюдать правила санитарной безопасности в лесах. Мусор в лесу представляет потенциальную опасность для здоровья людей и природы в целом.


По информации республиканского агентства лесного хозяйства 
лесники мусор Лес
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

90% многоквартирных домов Улан-Удэ проверили на готовность к зиме
90% многоквартирных домов Улан-Удэ проверили на готовность к зиме
Общество, 07.09.2020
В этом году проверкой домов занимаются специальные комиссии
Финалистки «Миссис Бурятия» убрались на берегу Байкала
Финалистки «Миссис Бурятия» убрались на берегу Байкала
Общество, 07.09.2020
Красавицы увезли мусор на внедорожниках
Юная певица Варя Яцевич поздравила улан-удэнцев с Днём города
Юная певица Варя Яцевич поздравила улан-удэнцев с Днём города
Общество, 07.09.2020
Девочка не знала, что из-за коронавируса праздник перенесён на более поздний срок
В Бурятии лесники убрали гору мусора из Узкого места
В Бурятии лесники убрали гору мусора из Узкого места
Общество, 07.09.2020
Лесники вывезли целый грузовик мусора
В Бурятии зенитчикам предстоит уничтожить 30 крылатых ракет
В Бурятии зенитчикам предстоит уничтожить 30 крылатых ракет
Общество, 07.09.2020
Военные отработают элементы противоракетной обороны
Защита Натальи Бухольцевой: «Содержание под стражей чрезмерно и необоснованно»
Защита Натальи Бухольцевой: «Содержание под стражей чрезмерно и необоснованно»
Общество, 07.09.2020
Адвокат обжалует решение суда о содержании бывшего замминистра здравоохранения Бурятии Натальи Бухольцевой под стражей
В Бурятии открыли памятник пограничникам
В Бурятии открыли памятник пограничникам
Общество, 07.09.2020
Скульптура изготовлена в Москве
В Бурятии шкодливый медведь уничтожил домики для уток
В Бурятии шкодливый медведь уничтожил домики для уток
Общество, 07.09.2020
Шкодливый медведь живёт возле реки Фролиха
Жители Бурятии привозят коронавирус из отпусков
Жители Бурятии привозят коронавирус из отпусков
Общество, 07.09.2020
Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев выпустил обращение к жителям
В Бурятии перепись населения стартует уже в январе
В Бурятии перепись населения стартует уже в январе
Общество, 07.09.2020
Перепись начнётся раньше в труднодоступных районах республики
«Доктор Айболит»: В Бурятии спасают больного нерпёнка
«Доктор Айболит»: В Бурятии спасают больного нерпёнка
Общество, 07.09.2020
Детёныш нерпы борется за свою жизнь и хорошо питается
Жители Бурятии активно строятся по дальневосточной ипотеке
Жители Бурятии активно строятся по дальневосточной ипотеке
Общество, 07.09.2020
Молодые семьи Бурятии могут построить дом по дальневосточной ипотеке на любом участке

Две генетты поселились в Иркутском зоосаде
Две генетты поселились в Иркутском зоосаде
Общество, 07.09.2020
Ведут животные себя спокойно, с интересом наблюдают за людьми
В Улан-Удэ 33% многоквартирных домов получили акты с замечаниями
В Улан-Удэ 33% многоквартирных домов получили акты с замечаниями
Общество, 07.09.2020
90% многоквартирных домов Улан-Удэ проверили на готовность к зиме
В Улан-Удэ открыли новую детскую площадку
В Улан-Удэ открыли новую детскую площадку
Общество, 07.09.2020
Жители двора по улице Революции 1905 года рады обновлениям

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^