В Бурятии лесники убрали гору мусора из Узкого места





По информации республиканского агентства лесного хозяйства



В Бичурском районе Бурятии сотрудники Бичурского лесхоза отправились в лес, чтобы очистить местность Узкое место от мусора.Вооружившись перчатками, граблями и мешками лесники приступили к уборке.В основном мусор оставляют отдыхающие. Это стеклянные бутылки, различные пластиковые изделия, пакеты, остатки пищевых продуктов, которые уже начали портиться. Лесники собрали и вывезли до краёв полный «УАЗ Фермер».- Буквально месяц назад убирались тут, но по итогу опять появляются горки мусора. Неубранный мусор может находиться в земле до сотни лет и наносит значительный урон экологии. Таким субботником мы хотим показать людям, что чистота в лесу зависит от каждого из нас, - поделился инженер по лесопользованию Андрей Истомин.Лесники Бурятии просят соблюдать правила санитарной безопасности в лесах. Мусор в лесу представляет потенциальную опасность для здоровья людей и природы в целом.