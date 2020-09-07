В Курумканском районе Бурятии поздравили двух долгожителей

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

90 лет исполнилось Цыреме Гатаповой и Минихату Галимулину



Юбилейные дни рождения отметили два жителя Курумканского района Бурятии. Круглую дату – 90 лет отпраздновали Цырема Дымбреновна Гатапова и Минихат Абдулинович Галимулин.



Цырема Дымбреновна родилась в большой семье, в которой воспитывалось 13 детей. Мирную размеренную жизнь разрушили в одночасье известие об аресте отца и деда, их признали врагами народа. Всё имущество было конфисковано, мать и детей лишили жилья, оставив без средств к существованию. Семья спустилась по берегу Баргузина из Дырена в Угнасай, где их приютили добрые люди. Жизнь постепенно налаживалась, но нагрянула война: четверо братьев Цыремы Дымбреновны погибли, старший вернулся инвалидом, без одной ноги.



Цырема Гатапова выучилась на ветеринара, вышла замуж, родила пятерых сыновей. Работала в Гарге, в Аргаде, где до сих пор люди помнят и уважают как высококвалифицированного специалиста, отзываются о ней с теплотой и любовью. За многолетний и безупречный труд она отмечена грамотами правительства Бурятской АССР, Курумканского района, совхозов «Гаргинский» и «Аргадинский».



Труженик тыла, глава многодетной семьи Минихат Галимулин почти 60 лет проработал в совхозе «Гаргинский» механизатором, трижды избирался депутатом Гаргинского сомонного совета Баргузинского аймака БурАССР и за свой многолетний труд награждён многочисленными медалями, в том числе «За доблестный труд». В 1970 году он стал ударником коммунистического труда, а три года спустя – победителем социалистического соревнования.



Минихат Абдулинович вместе с супругой Ниной Григорьевной прожили 61 год, воспитали 11 детей. Нина Григорьевна на протяжении 45 лет трудилась в совхозе «Гаргинский». Она удостоена медали материнства I и II степеней, Медали «Материнская слава» трех степеней. Сейчас у Галимулиных – 35 внуков, 29 правнуков.



С юбилеем земляков поздравили представители администраций, сельского поселения «Арзгун», отдела социальной защиты населения по Курумканскому району. Им вручили поздравления от президента Российской Федерации Владимира Путина, главы Бурятии Алексея Цыденова, денежный сертификат на единовременную выплату в размере 5000 рублей и памятные подарки. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

