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В Бурятии стартовал республиканский конкурс «Учитель года - 2020»

В Бурятии стартовал республиканский конкурс «Учитель года - 2020»
Общество,  Фото:pixabay.com
Педагоги принимают участие в мероприятии дистанционно

В Бурятии республиканский педагогический конкурс «Учитель года-2020» впервые состоится в дистанционном формате в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе. Мероприятие проходит с 7 по 11 сентября.

Открытие конкурса состоялось 3 сентября. В этом году в нём принимают участие 21 учитель со всей республики. Первые конкурсные испытания «Урок» и «Внеурочное мероприятие» прошли сегодня. По их итогам во второй тур выйдут 15 участников.

9 сентября конкурсанты посоревнуются в проведении мастер-классов. 10 сентября участники проведут публичную лекцию и после обеда встретятся с министром на финальном испытании. В этот же день будут подведены итоги. Победители получат путёвку во всероссийский конкурс «Учитель года России».

Церемония закрытия состоится на следующий день, 11 сентября. В ней примет участие глава республики Алексей Цыденов.
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