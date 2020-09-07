Музей в Иркутской области обзаведётся костёлом, мечетью и синагогой

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Также в нём будет возведено 7 православных храмов и буддийская молельня



На территории этнографического музея Тальцы в Иркутской области воспроизведут культовые религиозные объекты. Такое решение было озвучено 6 сентября на встрече с представителями религиозных объединений.



На данный момент планируется расширение экспозиции музея и строительство религиозных объектов разных конфессии. К примеру, будет представлено 7 православных храмов, один из которых - датируется 17-м веком. В числе прочего будет возведена татарская мечеть, которую разобрали в 90-х годах, а также католический костёл, буддийская молельня и деревянная синагога. Основные работы начнутся уже в текущем году.



В ходе беседы были затронуты и проблемные вопросы, один из таких – сохранение бурятского языка. На данный момент его изучают в каждой третьей школе Усть-Ордынского Бурятского округа. Власти поддержали идею создания центра сохранения языка и в столице области. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

