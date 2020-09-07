Также в нём будет возведено 7 православных храмов и буддийская молельня
На территории этнографического музея Тальцы в Иркутской области воспроизведут культовые религиозные объекты. Такое решение было озвучено 6 сентября на встрече с представителями религиозных объединений.
На данный момент планируется расширение экспозиции музея и строительство религиозных объектов разных конфессии. К примеру, будет представлено 7 православных храмов, один из которых - датируется 17-м веком. В числе прочего будет возведена татарская мечеть, которую разобрали в 90-х годах, а также католический костёл, буддийская молельня и деревянная синагога. Основные работы начнутся уже в текущем году.
В ходе беседы были затронуты и проблемные вопросы, один из таких – сохранение бурятского языка. На данный момент его изучают в каждой третьей школе Усть-Ордынского Бурятского округа. Власти поддержали идею создания центра сохранения языка и в столице области. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Музей в Иркутской области обзаведётся костёлом, мечетью и синагогой
Общество, Фото:
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