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В Забайкалье хотят провести чемпионат России по боксу

В Забайкалье хотят провести чемпионат России по боксу
Общество,  Фото:федерация бокса Забайкальского края
Соревнования могут пройти в Чите в 2022 году

В 2022 году в Чите планируется проведение чемпионата России по боксу среди мужчин от 19 до 40 лет. Мероприятие пройдёт в соответствии с единым календарным планом межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований федерации бокса России.

Чемпионат выявит сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в сборную команду России для подготовки и участия в международных соревнованиях. На сегодняшний день ведётся работа по формированию организационного комитета, а также согласование с федерацией бокса России. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
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