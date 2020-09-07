В Забайкалье хотят провести чемпионат России по боксу

Общество, Фото: федерация бокса Забайкальского края

Соревнования могут пройти в Чите в 2022 году



В 2022 году в Чите планируется проведение чемпионата России по боксу среди мужчин от 19 до 40 лет. Мероприятие пройдёт в соответствии с единым календарным планом межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований федерации бокса России.



Чемпионат выявит сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в сборную команду России для подготовки и участия в международных соревнованиях. На сегодняшний день ведётся работа по формированию организационного комитета, а также согласование с федерацией бокса России. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

