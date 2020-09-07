Соревнования могут пройти в Чите в 2022 году
В 2022 году в Чите планируется проведение чемпионата России по боксу среди мужчин от 19 до 40 лет. Мероприятие пройдёт в соответствии с единым календарным планом межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований федерации бокса России.
Чемпионат выявит сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в сборную команду России для подготовки и участия в международных соревнованиях. На сегодняшний день ведётся работа по формированию организационного комитета, а также согласование с федерацией бокса России. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
В Забайкалье хотят провести чемпионат России по боксу
Общество, Фото:
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