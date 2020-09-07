В Забайкалье лучшим блюдом стала запечённая щука

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Фестиваль русской кухни прошёл в Чите



6 сентября в столице Забайкальского края состоялся фестиваль русской кухни. В мероприятии приняли участие шесть ресторанов Читы и 30 студентов ссузов края. На фестивале работали 15 площадок, шесть из которых конкурсные. Для читинцев и гостей города была приготовлена «Мега-уха». Желающим её отведать было роздано более тысячи порций.



- Фестиваль, в первую очередь, направлен на то, чтобы профессия повара стала популярной и почётной в Забайкальском крае. Молодые люди сейчас редко выбирают эту настолько достойную профессию, которая позволяет нам пробовать и наслаждаться уникальностью наших блюд. Многонациональная забайкальская кухня достойна того, чтобы её представляли профессионалы. Думаю, эта профессия станет очень популярной в нашем крае, учитывая, что столько людей собирает этот фестиваль, а особенно много молодёжи, – рассказала заместитель председателя правительства Забайкальского края Татьяна Цымпилова.



Финалистка национального чемпионата «WorldSkills Russia-2020» Александра Чумакова показала для горожан мастер-класс по приготовлению секретного блюда из селёдки по направлению «Finger food».



- Это не развито в нашем крае, но мы приобщаемся к данной культуре. Впечатления отличные, большое количество людей подходят и интересуются. Думаю, их привлекает европейское название. Мы планируем преподнести это как новую забайкальскую закуску, – отмечает будущий шеф-повар из Приаргунска Александра Чумакова.



Кроме этого, на центральной площади Читы были развёрнуты и другие локации: ярмарка, спортивная площадка, локация молодых профессионалов и прочие. Для горожан работали выставка ретро- и современных автомобилей, проводились мастер-классы, флешмобы, тренировки и концерт. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



По информации пресс-службы администрации Читы первое место конкурса национальных блюд с забайкальским колоритом заняло блюдо из щуки, запечённой с капустой и молодым картофелем. Второе место досталось утке, фаршированной дикой свининой. На третьем – бургер с гречкой, кедровыми орехами и лесными грибами. Призёрам вручены денежные сертификаты на сумму 15, 10 и 5 тысяч рублей.

