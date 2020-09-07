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Жители Бурятии активно строятся по дальневосточной ипотеке

Жители Бурятии активно строятся по дальневосточной ипотеке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодые семьи Бурятии могут построить дом по дальневосточной ипотеке на любом участке

На сегодняшний день в Бурятии выдано 1183 кредита по программе «Дальневосточная ипотека» на общую сумму 2,75 млрд рублей по ставке 2% годовых. Данные озвучили в пресс-службе правительства республики.

Программа «Дальневосточная ипотека» будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно. В августе размер первоначального взноса был снижен до 15% от стоимости объекта недвижимости, которая не должна превышать 6 млн рублей.

Получить льготный займ на жилье могут молодые семьи и участники программы «Дальневосточный гектар».

Для «гектарщиков» возможна одна цель использования кредита - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, предоставленном в безвозмездное пользование.

Варианты для молодых семей разнообразнее. Они могут купить готовое или строящееся жилое помещение на первичном рынке. Или приобрести квартиру или дом на вторичном рынке жилья, но только расположенные на территории сельских поселений республики. Третий вид использования кредита - строительство индивидуального жилого дома на любом земельном участке, расположенном на территории Бурятии.

Чтобы построить дом по «Дальневосточной ипотеке» в Бурятии нужно:

1. Подать заявку и получить одобрение в банке (Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк», Совкомбанк, Дальневосточный банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, «Открытие») или в ДОМ.РФ;

2. Иметь или купить земельный участок в республике;

3. Согласовать с банком способ строительства;

4. Заключить договор строительства с подрядной организацией (если выбран данный способ);

5. Собрать пакет документов;

6. Заключить договор ипотеки.

Жилой дом должен строиться на земельном участке в собственности одного из супругов-созаемщиков.

В рамках программы «Дальневосточная ипотека» молодой считается семья, где муж и жена не старше 35 лет включительно, при этом не требуется наличие детей. Также в данную категорию входят неполные семьи - одинокие родители с несовершеннолетним ребёнком, к которым предъявляется такое же требование по возрасту. Для участников программы «Дальневосточный гектар» нет ограничений ни по возрасту, ни по наличию детей.

Максимальный срок кредитования - 20 лет. 
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