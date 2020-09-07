Две генетты поселились в Иркутском зоосаде

Общество, Фото: Иркутский зоосад

Ведут животные себя спокойно, с интересом наблюдают за людьми



Парочка генетт пополнила экспозицию Иркутского зоосада. Эти красивые и грациозные животные приехали в Иркутск из Красноярска. Приобретены они были ещё весной, но из-за сложностей с перевозками во время самоизоляции доставить их удалось не сразу, говорится в сообщении Иркутского зоосада.



Генетты прошли адаптацию в карантине и теперь доступны для взоров посетителей. Ведут животные себя спокойно, с интересом наблюдают за людьми. Всё же, несмотря на очаровательный внешний вид, эти маленькие хищники могут довольно агрессивно проявлять свой характер в отношении тех, кто пытается нарушить границы их личного пространства. Они не очень любят, когда сотрудники зоосада находятся в их вольере, и уж тем более не потерпят попытки себя погладить. Для обороны и нападения у генетт есть острые зубы и цепкие когти. Но в принципе, эти животные поддаются приручению, и, возможно, сотрудникам зоосада со временем удастся наладить с ними дружеские отношения.



По повадкам генетты очень напоминают хорьков. На их исторической родине, в африканских странах этих животных используют для истребления крыс и мышей. В средневековой Европе генетт какое-то время держали, как домашних животных, но их быстро вытеснили привычные нам кошки.



Вольер наших новых обитателей оборудован ветками для лазанья и гамаками для сна, также в нем есть специальное укрытие на тот случай, если генетты устанут от людского внимания и захотят уединиться.



- Аппетит у ночных хищников прекрасный, они с удовольствием едят сырое мясо, а также ягоды и фрукты. Сейчас зверькам уже больше года, вскоре они достигнут половой зрелости и смогут принести потомство, - отмечают сотрудники Иркутского зоосада.



В природе генетты размножаются они круглый год, и детёныши рождаются после 10-12 недельной беременности в выстеленном сухой травой гнезде. В выводке обычно бывает от одного до четырёх малышей, которых мать выкармливает молоком до шестимесячного возраста.

