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В Улан-Удэ 33% многоквартирных домов получили акты с замечаниями

В Улан-Удэ 33% многоквартирных домов получили акты с замечаниями
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
90% многоквартирных домов Улан-Удэ проверили на готовность к зиме

В Улан-Удэ впервые в этом году созданы межведомственные комиссии по проверке и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии. Ранее проверками домов занимался только комитет городского хозяйства, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Межведомственные комиссии проверили на готовность 1904 многоквартирных домов - это 88% от общего количества домов. Выдан 1201 акт готовности - 56% от общего количества домов. Выписано 703 акта с замечаниями - 33% от общего количества домов.

- Создание таких объединенных комиссий по районам города усилило контроль. В этом году мы дошли до каждого дома, каждого подвала, каждого элеваторного узла, полностью проверили техническое состояние домов. В этом году подготовка идет значительно лучше, - отметил заместитель руководителя администрации Октябрьского района Максим Большаков.

В Улан-Удэ к централизованному теплоснабжению подключены 2158 многоквартирных домов. Бесперебойная подача тепла, холодной и горячей воды зимой во многом зависит от состояния общедомовых сетей. За их состояние отвечает управляющая компания, обслуживающая дом, и сами жильцы.

- Основные мероприятия, выявляющие проблемы в системах центрального отопления – промывка и опрессовка, ремонт запорной арматуры, наладка элеваторных узлов, восстановление системы теплоизоляции, закрытие тепловых контуров, - все это отражается в паспорте готовности каждого многоквартирного дома, - рассказывает специалист отдела коммунального комплекса комитета городского хозяйства, секретарь комиссии по подготовке к отопительному сезону Наталья Дядина.

За отсутствие у дома паспорта готовности к отопительному сезону управляющая организация будет привлечена к административной ответственности за нарушение лицензионных требований по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Статьей предусмотрено наказание в виде штрафа в сумме 250 000 – 300 000 рублей.
отопительный сезон
 
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