В Бурятии «Гарри Поттер» показал заклинание «Мусорособеранцио»

Забавное видео понравилось пользователям
В паблике ves_ulan_ude_ появилось видео, снятое с юмором на больную мусорную тему. В лесу ребёнок, одетый Гарри Поттером, демонстрирует новое заклинание – «Мусорособеранцио».
«Самое правильное волшебство. Спасибо родителям», - говорится в описании к видео.
Пользователи позитивно оценили ролик. «Молодцы, круто», «Шедевр», «Мусоронебросанцео!» - оставляют комментарии жители Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе следователи начали доследственную проверку по поводу нелегальной свалки ртутных ламп
в лесу возле Вахмистрово. Часть выброшенных ламп повреждена, а целостность колб нарушена, что могло повлечь утечку или испарение содержащейся в них ртути.
Забавное видео понравилось пользователям
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