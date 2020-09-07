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В Бурятии «Гарри Поттер» показал заклинание «Мусорособеранцио»

В Бурятии «Гарри Поттер» показал заклинание «Мусорособеранцио»
Общество, 
Забавное видео понравилось пользователям

В паблике ves_ulan_ude_ появилось видео, снятое с юмором на больную мусорную тему. В лесу ребёнок, одетый Гарри Поттером, демонстрирует новое заклинание – «Мусорособеранцио».

«Самое правильное волшебство. Спасибо родителям», - говорится в описании к видео.



Пользователи позитивно оценили ролик. «Молодцы, круто», «Шедевр», «Мусоронебросанцео!» - оставляют комментарии жители Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе следователи начали доследственную проверку по поводу нелегальной свалки ртутных ламп в лесу возле Вахмистрово. Часть выброшенных ламп повреждена, а целостность колб нарушена, что могло повлечь утечку или испарение содержащейся в них ртути.
мусор
 
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