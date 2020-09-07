Сотрудники МЧС в Бурятии активно сдают свою кровь
Активным донором является старший пожарный пожарно-спасательной части № 5 Улан-Удэ Дмитрий Афанасьев.
- Кровь я уже 17 раз сдавал. Начал ещё в ВУЗе, когда с нами провели лекцию на эту тему, мы с другом загорелись. С тех постоянно сдаю кровь. Быть донором - это значит, даже не видя человека, можно помочь ему, - поделился Дмитрий Афанасьев.
Регулярно сдаёт кровь и помощник начальника караула пожарно-спасательной части №56 Улан-Удэ Михаил Якушевский.
- Наблюдение за пострадавшими при дорожно-транспортных происшествиях, на пожарах, чрезвычайных ситуациях, когда люди получают травмы, это и двигает, чтобы сдавать кровь. Таким образом, не только на работе, но и вне работы помогать людям, - отметил он.
Улан-удэнский пожарный сдавал кровь 17 раз
Общество, Фото:
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