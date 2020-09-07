 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 сентября

06 сентября

Популярное

В Бурятии действующий инспектор ГИМС отметил 70-летие

В Бурятии действующий инспектор ГИМС отметил 70-летие
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Владимир Васильевич Климов самый старший инспектор ГИМС в Бурятии

Самый старший инспектор Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) республики Владимир Васильевич Климов отметил 70-й день рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Владимир Климов работает в инспекторском участке ГИМС по Еравнинскому району уже 14 лет. В 2006 году Владимир Васильевич начинал свой трудовой путь в МЧС России в должности госинспектора. Сегодня он начальник инспекторского участка по Еравнинскому району ГИМС МЧС России по Республике Бурятии в должности старшего государственного инспектора по маломерным судам.

За годы службы спасатель принял участие в ряде поисково-спасательных операций на реках и озёрах республики и спас не одну человеческую жизнь. Он делает многое в профилактике безопасности на воде, организует открытые уроки в школах, активно работает с жителями.

Каждую смену возвращения мужа из очередного рейда на воде дома ждет любящая жена Людмила Алексеевна. Супруги живут уже без малого 47 лет. Они воспитали двоих сыновей. Теперь не дают скучать бабушке с дедушкой четверо внуков и одна внучка.

За высокие показатели в служебной деятельности и в связи с празднованием 35-летия со дня образования Государственной инспекции по маломерным судам Владимир Климов был представлен к награждению памятной медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков».
ГИМС МЧС юбилей день рождения
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии «Гарри Поттер» показал заклинание «Мусорособеранцио»
В Бурятии «Гарри Поттер» показал заклинание «Мусорособеранцио»
Общество, 07.09.2020
Забавное видео понравилось пользователям
Улан-удэнский пожарный сдавал кровь 17 раз
Улан-удэнский пожарный сдавал кровь 17 раз
Общество, 07.09.2020
Сотрудники МЧС в Бурятии активно сдают свою кровь
В Бурятии действующий инспектор ГИМС отметил 70-летие
В Бурятии действующий инспектор ГИМС отметил 70-летие
Общество, 07.09.2020
Владимир Васильевич Климов самый старший инспектор ГИМС в Бурятии
160 жителей Бурятии не прошли проверку на вшивость
160 жителей Бурятии не прошли проверку на вшивость
Общество, 06.09.2020
Коронавирус привёл к тому, что вши стали реже беспокоить жителей Бурятии
В Иркутске высадили 500 саженцев кизильника
В Иркутске высадили 500 саженцев кизильника
Общество, 06.09.2020
В Иркутске состоялась экоакция «360» по уборке и озеленению города
Бывший Бурятский митрополит совершил первую службу на новом месте
Бывший Бурятский митрополит совершил первую службу на новом месте
Общество, 06.09.2020
Служба прошла в Введенском соборе в Чебоксарах
Иркутянка отобралась на шоу «Голос. 60+»
Иркутянка отобралась на шоу «Голос. 60+»
Общество, 06.09.2020
К исполнительнице повернулись все наставники
Итальянцу из телешоу НТВ понравились буузы из баранины
Итальянцу из телешоу НТВ понравились буузы из баранины
Общество, 06.09.2020
Съёмочная группа программы «Поедем, поедим» угостилась буузами в Аге
Четвероклассник не увидел логики и записал обращение к главе Бурятии
Четвероклассник не увидел логики и записал обращение к главе Бурятии
Общество, 06.09.2020
Школьник из Улан-Удэ просит полностью открыть парки
В Бурятии сотрудники ГИБДД проверяли автокресла
В Бурятии сотрудники ГИБДД проверяли автокресла
Общество, 06.09.2020
В Северобайкальске прошло профилактическое мероприятие «Автокресло - детям!»
Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона
Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона
Общество, 06.09.2020
Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты
Сотрудники МЧС проводят уроки безопасности в школах Бурятии
Сотрудники МЧС проводят уроки безопасности в школах Бурятии
Общество, 06.09.2020
С начала учебного года в школах Бурятии сотрудники МЧС проводят ежегодные уроки по основам безопасности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^