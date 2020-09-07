В Бурятии действующий инспектор ГИМС отметил 70-летие

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Владимир Васильевич Климов самый старший инспектор ГИМС в Бурятии



Самый старший инспектор Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) республики Владимир Васильевич Климов отметил 70-й день рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Владимир Климов работает в инспекторском участке ГИМС по Еравнинскому району уже 14 лет. В 2006 году Владимир Васильевич начинал свой трудовой путь в МЧС России в должности госинспектора. Сегодня он начальник инспекторского участка по Еравнинскому району ГИМС МЧС России по Республике Бурятии в должности старшего государственного инспектора по маломерным судам.



За годы службы спасатель принял участие в ряде поисково-спасательных операций на реках и озёрах республики и спас не одну человеческую жизнь. Он делает многое в профилактике безопасности на воде, организует открытые уроки в школах, активно работает с жителями.



Каждую смену возвращения мужа из очередного рейда на воде дома ждет любящая жена Людмила Алексеевна. Супруги живут уже без малого 47 лет. Они воспитали двоих сыновей. Теперь не дают скучать бабушке с дедушкой четверо внуков и одна внучка.



За высокие показатели в служебной деятельности и в связи с празднованием 35-летия со дня образования Государственной инспекции по маломерным судам Владимир Климов был представлен к награждению памятной медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков».

