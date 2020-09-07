 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 сентября

06 сентября

Популярное

В Бурятии ожидается тёплая погода

В Бурятии ожидается тёплая погода
Общество, 
Осадков не ожидается

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 7 сентября, в республике переменная облачность, без существенных осадков, утром при прояснении туманы. Ветер восточный 3-8, утром и днём в отдельных районах до 12 м/с.

Температура днём +20,+25, местами до +14.

В Улан-Удэ без осадков, утром местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём +21,+23.

прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

160 жителей Бурятии не прошли проверку на вшивость
160 жителей Бурятии не прошли проверку на вшивость
Общество, 06.09.2020
Коронавирус привёл к тому, что вши стали реже беспокоить жителей Бурятии
В Иркутске высадили 500 саженцев кизильника
В Иркутске высадили 500 саженцев кизильника
Общество, 06.09.2020
В Иркутске состоялась экоакция «360» по уборке и озеленению города
Бывший Бурятский митрополит совершил первую службу на новом месте
Бывший Бурятский митрополит совершил первую службу на новом месте
Общество, 06.09.2020
Служба прошла в Введенском соборе в Чебоксарах
Иркутянка отобралась на шоу «Голос. 60+»
Иркутянка отобралась на шоу «Голос. 60+»
Общество, 06.09.2020
К исполнительнице повернулись все наставники
Итальянцу из телешоу НТВ понравились буузы из баранины
Итальянцу из телешоу НТВ понравились буузы из баранины
Общество, 06.09.2020
Съёмочная группа программы «Поедем, поедим» угостилась буузами в Аге
Четвероклассник не увидел логики и записал обращение к главе Бурятии
Четвероклассник не увидел логики и записал обращение к главе Бурятии
Общество, 06.09.2020
Школьник из Улан-Удэ просит полностью открыть парки
В Бурятии сотрудники ГИБДД проверяли автокресла
В Бурятии сотрудники ГИБДД проверяли автокресла
Общество, 06.09.2020
В Северобайкальске прошло профилактическое мероприятие «Автокресло - детям!»
Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона
Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона
Общество, 06.09.2020
Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты
Сотрудники МЧС проводят уроки безопасности в школах Бурятии
Сотрудники МЧС проводят уроки безопасности в школах Бурятии
Общество, 06.09.2020
С начала учебного года в школах Бурятии сотрудники МЧС проводят ежегодные уроки по основам безопасности
В Улан-Удэ днём до +17 градусов
В Улан-Удэ днём до +17 градусов
Общество, 06.09.2020
По республике местами кратковременные дожди
Школа допобразования появится в Кяхтинском районе Бурятии
Школа допобразования появится в Кяхтинском районе Бурятии
Общество, 05.09.2020
Школу планируют открыть в здании обанкротившегося «БайкалБанка»
Бурятский художник выступит на «Российской креативной неделе»
Бурятский художник выступит на «Российской креативной неделе»
Общество, 05.09.2020
Зорикто Доржиев выступит в лектории индустрии «Искусство»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^