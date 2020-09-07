Осадков не ожидается
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 7 сентября, в республике переменная облачность, без существенных осадков, утром при прояснении туманы. Ветер восточный 3-8, утром и днём в отдельных районах до 12 м/с.
Температура днём +20,+25, местами до +14.
В Улан-Удэ без осадков, утром местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём +21,+23.
В Бурятии ожидается тёплая погода
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