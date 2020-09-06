Коронавирус привёл к тому, что вши стали реже беспокоить жителей Бурятии
С начала 2020 года в Бурятии зарегистрирован 161 случай педикулёза (вшивости). Это на 28% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Снижение числа случаев педикулёза объясняется пандемией коронавируса. Дети не учились, были закрыты детские сады, приостановлена работа учреждений дополнительного образования.
Отметим, за весь 2019 года в Бурятии зарегистрировано 553 случаев педикулеза, а в 2018-м – 663 случая.
Чаще всего вшей подхватывают дети до 17 лет (69%) из организованных коллективов. Максимальная заболеваемость педикулёзом среди детей приходится на возраст от 7 до 14 лет.
По данным Всемирной организации здравоохранения, несколько миллиардов людей на планете подвержены постоянному риску заражения педикулезом.
Вопреки распространённому мнению, что педикулёз – участь лиц без определённого места жительства, вшивость с одинаковой степенью вероятности может встретиться у каждого. Исследования показали, вошь также любит чистые волосы. Эти насекомые не боятся воды, прекрасно плавают и передвигаются, но не прыгают. Поэтому педикулёз можно заполучить практически в любом месте, где возможен тесный контакт одного человека с другим: при общении детей в организованных коллективах, в магазине, поезде или другом общественном транспорте и даже в бассейне.
Основные симптомы вшей: сильный зуд на коже головы и шеи, красные следы от укусов, которые обычно видны на коже головы, за ушами и шее; появление на волосах маленьких блестящих белых крупинок (яйца), похожих на перхоть, но в отличие от перхоти, которую можно стряхнуть с головы, очень плотно прилипают к волосам.
160 жителей Бурятии не прошли проверку на вшивость
Общество, Фото:
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