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Иркутянка отобралась на шоу «Голос. 60+»

Общество, 
К исполнительнице повернулись все наставники

Иркутянка Галина Грозина стала участницей третьего сезона телешоу Первого канала «Голос. 60+». 73-летняя исполнительница выступила на первом этапе шоу - слепых прослушиваний – с песней Виктора Грозина «А за окном черёмуха».

К Галине повернулись все наставники: Лев Лещенко, Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачёв. Певица решила стать участницей команды Сукачёва.

«Артистично, задорно, весело», - оценил выступление иркутянки Лев Лещенко.

«С возрастом голос у человека отражает его жизнь, менталитет, характер, душу. Вы, наверное, веселушка», - похвалила Грозину Ваенга.

В анкете Галины Грозиной на сайте Первого канала говорится:

«Я с детства всегда напевала, старалась быть артисткой. Я освоила фортепиано и даже игру на баяне. Заявку на «Голос» отправил мой сын».


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