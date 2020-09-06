Иркутянка отобралась на шоу «Голос. 60+»

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Иркутянка Галина Грозина стала участницей третьего сезона телешоу Первого канала «Голос. 60+». 73-летняя исполнительница выступила на первом этапе шоу - слепых прослушиваний – с песней Виктора Грозина «А за окном черёмуха».К Галине повернулись все наставники: Лев Лещенко, Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачёв. Певица решила стать участницей команды Сукачёва.«Артистично, задорно, весело», - оценил выступление иркутянки Лев Лещенко.«С возрастом голос у человека отражает его жизнь, менталитет, характер, душу. Вы, наверное, веселушка», - похвалила Грозину Ваенга.В анкете Галины Грозиной на сайте Первого канала говорится:«Я с детства всегда напевала, старалась быть артисткой. Я освоила фортепиано и даже игру на баяне. Заявку на «Голос» отправил мой сын».