Итальянцу из телешоу НТВ понравились буузы из баранины

Героями программы «Поедем, поедим..» федерального канала НТВ стали жители Агинского округа. Съёмочная группа работала здесь два дня, сообщили в пресс-службе администрации Агинского Бурятского округа.
Свою работу съёмочная группа начала с Агинского дацана. На площадке Согчен дугана хореографическая группа театра «Амар сайн» исполнила мистический танец Цам. Ведущий программы, уроженец Италии Федерико Арнальди попробовал себя в образе Белого старца.
Ага – земля мистическая, наполненная мифами и легендами. Приходящий на эту землю с чистыми мыслями становится еще сильнее, - такой посыл был у хозяина туристической базы Баяржаба Дугарова. Федерико Арнальди поклонился сакральным местам, обошёл камень котел, привязал голубой хадак, передал привет из танцующего круга ёхора. Вместе с Дугаровым Федерико приготовил национальные блюда из баранины и продегустировал их.
- Агинские степи впечатляют, - отметил он. Здесь в каждом камне, местности чувствуется история, память предков. Люди очень гостеприимны, приветливы. Понравилась и национальная еда. Особенно буузы, вернее, их ароматный сок, впитавший запах душистых, степных трав.
Ага славится не только просторными равнинами и степью, но и горными массивами величественного Алханая. Юные спортсмены сельского поселения Узон, во главе со своим руководителем Баясхаланом Цыпыловым продемонстрировали гостям искусство разбивания хребтовой кости. Причём самому маленькому участнику было 10 лет. Мастер-класс они показали у подножия вершины Алханая, у легендарного Храма ворот.
Также Федерико стал моделью этнической коллекции «Морин эрдэни» мастерицы из села Зуткулей Даримы Жалсановой.
Ведущий программы Федерико Арнальди уже несколько лет путешествует по России, знакомится с простыми людьми. Он профессиональный повар и музыкант, знает семь иностранных языков. Родился в простой итальянской семье, под Римом, его родители трудятся на собственных виноградниках.
Необыкновенные приключения итальянца в Забайкальском крае выйдут в осенних выпусках «Поедем, поедим», в начале ноября.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году выпуск программы «Поедем, поедим» был посвящён Байкалу. Прежний ведущий, американец Джон Уоррен побывал на иркутской стороне озера и с удовольствием отведал местные деликатесы – от копчёной рыбы до мяса косули и чае на травах с кедровым молочком.
В 2016 году съёмочная группа «Поедем, поедим» побывала и в Бурятии. В передаче показали улан-удэнские памятники, музей истории Улан-Удэ, репетицию балета в оперном театре. Джон Уоррен научился готовить бурятские буузы. Кроме этого, гости побывали на Байкале, в Иволгинском дацане, в Заиграевском и Тарбагатайском районах.