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Семь тонн молочного коктейля со смородиной приготовят в Усолье-Сибирском

Семь тонн молочного коктейля со смородиной приготовят в Усолье-Сибирском
Общество,  Фото:pixabay.com
Необычное мероприятие состоится в День города

5 сентября в Усолье-Сибирском отпразднуют 351-й день рождения города. Празднование Дня города-2020 развернётся на нескольких площадках в разных уголках Усолья-Сибирского. Это позволит избежать скопления людей в одном месте, сообщили в пресс-службе администрации города.

В программе концерт с участием творческих коллективов города, досугово-развлекательные мероприятия для детей и родителей, парад военной техники, спортивные состязания.

Ещё одним подарком для усольчан станет установка рекорда Иркутской области по приготовлению семи тысяч литров молочного коктейля с чёрной смородиной. Организаторы и будущие рекордсмены – предприятие «Белореченское» и «Фабрика Мороженого СМК» установят его в честь 70-летия Усольского молочного завода – тонну коктейля за десятилетие.

Завершением дня станет салют на Комсомольской площади.

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