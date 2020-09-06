Необычное мероприятие состоится в День города
5 сентября в Усолье-Сибирском отпразднуют 351-й день рождения города. Празднование Дня города-2020 развернётся на нескольких площадках в разных уголках Усолья-Сибирского. Это позволит избежать скопления людей в одном месте, сообщили в пресс-службе администрации города.
В программе концерт с участием творческих коллективов города, досугово-развлекательные мероприятия для детей и родителей, парад военной техники, спортивные состязания.
Ещё одним подарком для усольчан станет установка рекорда Иркутской области по приготовлению семи тысяч литров молочного коктейля с чёрной смородиной. Организаторы и будущие рекордсмены – предприятие «Белореченское» и «Фабрика Мороженого СМК» установят его в честь 70-летия Усольского молочного завода – тонну коктейля за десятилетие.
Завершением дня станет салют на Комсомольской площади.
Семь тонн молочного коктейля со смородиной приготовят в Усолье-Сибирском
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Северобайкальске прошло профилактическое мероприятие «Автокресло - детям!»
«Зачётные», - оценили пользователи
Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты
С начала учебного года в школах Бурятии сотрудники МЧС проводят ежегодные уроки по основам безопасности
По республике местами кратковременные дожди
Школу планируют открыть в здании обанкротившегося «БайкалБанка»
Зорикто Доржиев выступит в лектории индустрии «Искусство»
В ходе активной фазы учения подразделения будут противостоять друг другу
Место покупки потребитель определяет самостоятельно: это может быть и рынок, и магазин, но ни в коем случае не обезличенная продукция, реализующаяся вдоль дорог и т.д.
«Будем говорить, что он захоронен здесь, так как точного места уже не найдёшь, да и не надо», - отметил настоятель Усть-Ордынского окружного дацана
Основной пункт в программе рабочей поездки – посещение селекционного питомника
10 команд из 50 представителей цехов завода боролись за звание лучших
Соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проводились с 3 по 5 сентября
Лечение сейчас проходят 888 человек
Умер 61-летний мужчина