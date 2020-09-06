Семь тонн молочного коктейля со смородиной приготовят в Усолье-Сибирском

Необычное мероприятие состоится в День города



5 сентября в Усолье-Сибирском отпразднуют 351-й день рождения города. Празднование Дня города-2020 развернётся на нескольких площадках в разных уголках Усолья-Сибирского. Это позволит избежать скопления людей в одном месте, сообщили в пресс-службе администрации города.



В программе концерт с участием творческих коллективов города, досугово-развлекательные мероприятия для детей и родителей, парад военной техники, спортивные состязания.



Ещё одним подарком для усольчан станет установка рекорда Иркутской области по приготовлению семи тысяч литров молочного коктейля с чёрной смородиной. Организаторы и будущие рекордсмены – предприятие «Белореченское» и «Фабрика Мороженого СМК» установят его в честь 70-летия Усольского молочного завода – тонну коктейля за десятилетие.



Завершением дня станет салют на Комсомольской площади.



