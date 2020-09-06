В Северобайкальске прошло профилактическое мероприятие «Автокресло - детям!»
Полицейские проверили водителей на соблюдение правил перевозки детей-пассажиров, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Инспекторы напомнили, что согласно п. 22.9 правил дорожного движения РФ, перевозка детей до 12 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребёнка. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность по ст. 12.23 КоАП РФ.
Стражи порядка призвали автомобилистов серьёзно отнестись к этому вопросу и беречь здоровье и жизнь своих детей.
Во время рейдов полицейские привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ трёх водителей. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа на водителя в размере трёх тысяч рублей.
В Бурятии сотрудники ГИБДД проверяли автокресла
Общество, Фото:
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