Член сборной по боксу из Бурятии показала «нашу банду»

Наталья Шадрина уроженка посёлка Гусиное Озеро Селенгинского района Бурятии. Боксом начала заниматься довольно поздно, в 18 лет, но природный талант и трудолюбие сделали своё, спортсменка стала первой представительницей Бурятии в сборной России по боксу. Неоднократный призёр чемпионатов России. В том числе обладатель бронзы ЧР-2019, что позволило ей выступить на чемпионате мира по боксу-2019, который проходил в Улан-Удэ. Была капитаном сборной России на этом чемпионате. Легко пробилась в четвертьфинал, но в полуфинал выйти не смогла.Кристина Ткачёва буквально ворвалась во взрослую национальную сборную ещё в юниорском возрасте. Дважды выигрывала первенства мира среди юниоров. Особенно успешным стал для спортсменки 2018 год. Она выиграла взрослый чемпионат России, серебряную медаль чемпионата Европы и бронзу чемпионата мира, который проходил в Индии. Кристина единственная из российской сборной взяла медаль на том чемпионате мира. В 2019 году стала чемпионкой России. На чемпионате мира-2019 в Бурятии не смогла пробиться в полуфинал.Людмила Воронцова уроженка села Петропавловка Джидинского района Бурятии. В 2018 году на своём первом взрослом чемпионате России была на пути к золотой медали, но получила травму, снявшись с финала и ограничившись серебром. В 2019 году стала чемпионкой России. На чемпионате мира-2019 завоевала серебряную медаль, уступив в финале филиппинке по раздельному решению судей.