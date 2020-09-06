Сотрудники МЧС проводят уроки безопасности в школах Бурятии

С начала учебного года в школах Бурятии сотрудники МЧС проводят ежегодные уроки по основам безопасности



Специалисты рассказывают школьникам основные правила безопасного поведения в школе, на улице и дома, а также действия в случае различных экстремальных ситуаций.



На одном из таких занятий сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы Курумканского района ГУ МЧС России по Бурятии вместе с пожарными объяснили ученикам, из-за чего чаще всего происходят пожары, как использовать первичные средства пожаротушения. Детям объяснили правила действий при эвакуации из здания школы, а также разучили с ними номера вызова экстренных служб.



Помимо этого, на уроках безопасности учащимся демонстрируют средства спасения и показывают обучающие видеоролики.



- Такой формат позволяет лучше закрепить полученные знания, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



