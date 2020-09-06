В Улан-Удэ днём до +17 градусов

По республике местами кратковременные дожди



По данным Бурятского Гидрометцентра, 6 сентября по республике местами кратковременные дожди, ночью по юго-западу ливни, в горах Восточного Саяна возможен мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10, днём местами порывы до 15-17 м/с. Температура ночью +9, +14, местами +2, +7, днём +14, +19, местами до +24.



В Улан-Удэ утром и днём небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 4-9, днём 8-13 м/с. Температура ночью +10, +12, днём +15, +17.



Читают сейчас

В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать сметану Общество, Место покупки потребитель определяет самостоятельно: это может быть и рынок, и магазин, но ни в коем случае не обезличенная продукция, реализующаяся вдоль дорог и т.д.