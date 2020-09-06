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В Улан-Удэ днём до +17 градусов

В Улан-Удэ днём до +17 градусов
Общество,  Фото:pixabay.com
По республике местами кратковременные дожди

По данным Бурятского Гидрометцентра, 6 сентября по республике местами кратковременные дожди, ночью по юго-западу ливни, в горах Восточного Саяна возможен мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10, днём местами порывы до 15-17 м/с. Температура ночью +9, +14, местами +2, +7, днём +14, +19, местами до +24.

В Улан-Удэ утром и днём небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 4-9, днём 8-13 м/с. Температура ночью +10, +12, днём +15, +17. 
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