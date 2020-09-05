В ходе активной фазы учения подразделения будут противостоять друг другу
На полигоне «Бурдуны» в Бурятии мотострелковые подразделения танкового соединения Восточного военного округа отработали задачи по организации маневренной обороны в степной и лесистой местности. Состоялось это в ходе одного из этапов проведения двухстороннего тактического учения.
Во время учения военнослужащие выполнили нормативы по инженерному оборудованию оборонительных рубежей и запасных огневых позиций, используя особенности естественного ландшафта местности.
Были отработаны задачи по ведению маневренной обороны с организацией засад и огневыми контратаками с целью ослабления основных сил условного противника и нанесения ему максимальных потерь. Особое внимание было уделено вопросам организации устойчивой и непрерывной связи при активном применении условным противником средств радиоэлектронной борьбы.
В ходе активной фазы учения подразделения будут противостоять друг другу, применяя различные тактические приёмы.
В учении задействовано более 1,5 тысяч военнослужащих, привлечено около 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б, самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град», комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2», техника связи пятого поколения, вертолёты Ми-24, а также беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» (БЛА), сообщает пресс-служба ВВО.
В Бурятии мотострелки отработали задачи по организации маневренной обороны
Общество, Фото:
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