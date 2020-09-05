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В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать сметану

В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать сметану
Общество,  Фото:pixabay.com
Место покупки потребитель определяет самостоятельно: это может быть и рынок, и магазин, но ни в коем случае не обезличенная продукция, реализующаяся вдоль дорог и т.д.

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии рассказали, как выбрать сметану.

- Сметану сложно отнести к диетическим продуктам, но как источник полезного молочного жира, кальция и жирорастворимых витаминов она может присутствовать даже в диетическом питании, при условии, что это действительно сметана жирностью не более 10-15%, - отметили в ведомстве.

Место покупки потребитель определяет самостоятельно: это может быть и рынок, и магазин, но ни в коем случае не обезличенная продукция, реализующаяся вдоль дорог, в местах несанкционированной торговли.

Сметана — это кисломолочный продукт, полученный сквашиванием сливок закваской из специальных микроорганизмов, в котором массовая доля молочного жира составляет не менее 10%. Натуральный продукт «живой» и быстро портится. Сроки годности продукта не должны превышать 1 месяца.

- Чтобы снизить цену готового продукта, ускорить технологический процесс и увеличить сроки годности, в продукт добавляют ингредиенты, не предусмотренные классической рецептурой: заменители молочного жира, соевый белок, крахмал, каррагинан и другие загустители, для сохранности – консерванты. В итоге получается совсем другой продукт — «Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведённый по технологии производства сметаны», - объясняют специалисты.

Для того чтобы покупатели не были введены в заблуждение относительно потребительских свойств молочных продуктов, в Правила продажи отдельных видов товаров, утверждённых постановлением правительства РФ от 19.01.1998 № 55 постановление от 28.01.2019 № 50), внесены изменения. Последние предусматривают, что в торговом зале размещение (выкладка) молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов должно осуществляться способом, позволяющим визуально отделить указанные продукты от иных пищевых продуктов, а также сопровождаться надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

Покупая сметану необходимо не только прочитать информацию на полке и на ценнике, но и обратить внимание на этикетку продукта:

- упаковка продукта должна быть целая, герметично укупоренная, без подтёков, с чётко читаемой маркировкой;
- в составе только сливки и закваска;
- название продукта — «Сметана»;
- массовая доля жира;
- наименование и местонахождение изготовителя продукта и организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей;
- товарный знак (торговая марка) (при наличии);
- масса нетто или объем (в доступном для прочтения месте на потребительской упаковке);
- пищевая ценность;
- содержание в продукте микроорганизмов (колониеобразующих единиц в 1 г продукта);
- срок годности не более 1 месяца;
- температура хранения от +2 до + 6°С.

Нужно проверить, соблюдаются ли температурные условия хранения продукта в магазине. Если температура в холодильной витрине выше +6°С, такой продукт лучше не покупать – он опасен и может вызвать пищевое отравление. Также опасность представляет и продукт с истёкшим сроком годности. В домашних условиях после вскрытия сметану необходимо использовать в течение 2-3 дней.



Роспотребнадзор
 
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