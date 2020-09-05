В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать сметану

Место покупки потребитель определяет самостоятельно: это может быть и рынок, и магазин, но ни в коем случае не обезличенная продукция, реализующаяся вдоль дорог и т.д.
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии рассказали, как выбрать сметану.
- Сметану сложно отнести к диетическим продуктам, но как источник полезного молочного жира, кальция и жирорастворимых витаминов она может присутствовать даже в диетическом питании, при условии, что это действительно сметана жирностью не более 10-15%, - отметили в ведомстве.
Место покупки потребитель определяет самостоятельно: это может быть и рынок, и магазин, но ни в коем случае не обезличенная продукция, реализующаяся вдоль дорог, в местах несанкционированной торговли.
Сметана — это кисломолочный продукт, полученный сквашиванием сливок закваской из специальных микроорганизмов, в котором массовая доля молочного жира составляет не менее 10%. Натуральный продукт «живой» и быстро портится. Сроки годности продукта не должны превышать 1 месяца.
- Чтобы снизить цену готового продукта, ускорить технологический процесс и увеличить сроки годности, в продукт добавляют ингредиенты, не предусмотренные классической рецептурой: заменители молочного жира, соевый белок, крахмал, каррагинан и другие загустители, для сохранности – консерванты. В итоге получается совсем другой продукт — «Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведённый по технологии производства сметаны», - объясняют специалисты.
Для того чтобы покупатели не были введены в заблуждение относительно потребительских свойств молочных продуктов, в Правила продажи отдельных видов товаров, утверждённых постановлением правительства РФ от 19.01.1998 № 55 постановление от 28.01.2019 № 50), внесены изменения. Последние предусматривают, что в торговом зале размещение (выкладка) молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов должно осуществляться способом, позволяющим визуально отделить указанные продукты от иных пищевых продуктов, а также сопровождаться надписью «Продукты без заменителя молочного жира».
Покупая сметану необходимо не только прочитать информацию на полке и на ценнике, но и обратить внимание на этикетку продукта:
- упаковка продукта должна быть целая, герметично укупоренная, без подтёков, с чётко читаемой маркировкой;
- в составе только сливки и закваска;
- название продукта — «Сметана»;
- массовая доля жира;
- наименование и местонахождение изготовителя продукта и организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей;
- товарный знак (торговая марка) (при наличии);
- масса нетто или объем (в доступном для прочтения месте на потребительской упаковке);
- пищевая ценность;
- содержание в продукте микроорганизмов (колониеобразующих единиц в 1 г продукта);
- срок годности не более 1 месяца;
- температура хранения от +2 до + 6°С.
Нужно проверить, соблюдаются ли температурные условия хранения продукта в магазине. Если температура в холодильной витрине выше +6°С, такой продукт лучше не покупать – он опасен и может вызвать пищевое отравление. Также опасность представляет и продукт с истёкшим сроком годности. В домашних условиях после вскрытия сметану необходимо использовать в течение 2-3 дней.
В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать сметану
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Место покупки потребитель определяет самостоятельно: это может быть и рынок, и магазин, но ни в коем случае не обезличенная продукция, реализующаяся вдоль дорог и т.д.
«Будем говорить, что он захоронен здесь, так как точного места уже не найдёшь, да и не надо», - отметил настоятель Усть-Ордынского окружного дацана
Основной пункт в программе рабочей поездки – посещение селекционного питомника
10 команд из 50 представителей цехов завода боролись за звание лучших
Соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проводились с 3 по 5 сентября
Лечение сейчас проходят 888 человек
Умер 61-летний мужчина
В Улан-Удэ осадков не ожидается
Темой работ станут сказки Пушкина
В рамках мероприятия будет открыта «Аллея ресторанов»
В тройку призёров вошли команды из Баргузинского, Северо-Байкальского районов и Улан-Удэ
Специалисты РХБ защиты замаскировали позиции огнемётных систем при помощи специальных машин
Итоги республиканского конкурса подведут в конце ноября
Станция – родина Героя Советского Союза Александра Парадовича
Участники коллективов ВСГИК добились успеха в Москве, Санкт-Петербурге, Минске и Туапсе