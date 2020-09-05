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Глава Бурятии сегодня работает в Тарбагатайском районе

Глава Бурятии сегодня работает в Тарбагатайском районе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Основной пункт в программе рабочей поездки – посещение селекционного питомника

В субботу, 5 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов работает в Тарбагатайском районе.

Основной пункт в программе рабочей поездки – посещение селекционного питомника, созданного на базе ООО «Куналей Агро». Хозяйство включено в республиканский реестр семеноводческих хозяйств Бурятии по выращиванию и реализации семян зерновых культур. Фермеры получили господдержку в 14, 5 млн рублей на осуществление проекта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Глава Бурятии также ознакомится с реализацией программ по поддержке животноводства. Он посетит крестьянско-фермерское хозяйство в сельском поселении «Куйтунское».

Алексей Цыденов планирует осмотреть строительную площадку новой поликлиники в районном центре. Строительство двухэтажного здания для размещения служб первичного звена здравоохранения района началось в 2020 году. Проектируемая поликлиника рассчитана на 200 посещений в сутки.


глава Бурятии
 
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