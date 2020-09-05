В Улан-Удэ прошли состязания добровольных пожарных команд

Общество, Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии

10 команд из 50 представителей цехов завода боролись за звание лучших



4 сентября на базе пожарно-спасательной части № 5 Главного управления МЧС России по Бурятии соревновались добровольные пожарные команды из числа работников АО «Улан-Удэнский авиационный завод».



10 команд из 50 представителей цехов завода боролись за звание лучших – прокладывали пожарные рукава, поражали мишени водяной струей, тушили горящие жидкости и поднимались по штурмовой лестнице.



Ежегодные эстафеты помогают участникам отработать практические навыки пожаротушения. В случае возникновения ЧС чёткость и слаженность действий добровольцев помогут свести к минимуму материальные потери и избежать жертв.



Соревнования среди добровольных пожарных команд авиационного завода проводятся силами инспекторского состава отделения профилактики пожаров ПСЧ-5 и отделом гражданской обороны авиазавода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.



