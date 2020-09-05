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В Улан-Удэ прошли состязания добровольных пожарных команд

В Улан-Удэ прошли состязания добровольных пожарных команд
Общество,  Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии
10 команд из 50 представителей цехов завода боролись за звание лучших

4 сентября на базе пожарно-спасательной части № 5 Главного управления МЧС России по Бурятии соревновались добровольные пожарные команды из числа работников АО «Улан-Удэнский авиационный завод».

10 команд из 50 представителей цехов завода боролись за звание лучших – прокладывали пожарные рукава, поражали мишени водяной струей, тушили горящие жидкости и поднимались по штурмовой лестнице.

Ежегодные эстафеты помогают участникам отработать практические навыки пожаротушения. В случае возникновения ЧС чёткость и слаженность действий добровольцев помогут свести к минимуму материальные потери и избежать жертв.

Соревнования среди добровольных пожарных команд авиационного завода проводятся силами инспекторского состава отделения профилактики пожаров ПСЧ-5 и отделом гражданской обороны авиазавода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

пожарные
 
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