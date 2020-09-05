В Улан-Удэ осадков не ожидается
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике утром местами туманы, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный до 6-11 м/с. Температура днём +21,+26, по северу и в горах юго-запада до +16.
В Улан-Удэ без осадков, утром туман Ветер восточный слабый, днём 5-10 м/с. Днём +22,+24.
В Бурятии тёплая погода
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