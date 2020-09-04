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В Бурятии было «неурожайное» на свадьбы лето

В Бурятии было «неурожайное» на свадьбы лето
Общество,  Фото:pixabay.com
Родилось малышей на 5% больше, чем годом ранее

За лето 2020 года в Бурятии заключили 1608 браков. Это меньше на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зарегистрировано 2018 браков. Об этом сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Бурятии.

В управлении предполагают, что на это повлияла пандемия.

- Не могло обойтись и без хороших новостей: за лето 2020 года родилось 3252 малыша, а это на 5% больше чем прошлым летом, - добавили здесь.

свадьба
 
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