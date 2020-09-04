В турнире примут участие около 150 спортсменов
С 7 по 11 сентября в городе Одинцово Московской области состоятся всероссийские соревнования по боксу имени Иосифа Кобзона.
Всего в турнире примут участие около 150 спортсменов из 24 регионов России. Бурятию будут представлять 13 спортсменов, сообщили в Центре спортивной подготовки республики.
Состав сборной Бурятии на всероссийских соревнованиях имени Иосифа Кобзона:
До 49 кг. - Николай Харанахоев, Батор Гомбоев.
До 52 кг. - Баир Батлаев, Бимба Гыргенов
До 57 кг. – Альберт Гатаулин, Алексей Уфимцев
До 60 кг.– Радна Цыбиков, Антон Хархонов, Валерий Гармаев.
До 63 кг. – Доржо Дахаев, Николай Сухов
До 69 кг. - Бато Бирбаев
Свыше 91 кг. – Константин Протопопов.
Бурятские боксёры выступят на турнире имени Кобзона
Общество, Фото:
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