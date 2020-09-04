Бурятские боксёры выступят на турнире имени Кобзона

В турнире примут участие около 150 спортсменов



С 7 по 11 сентября в городе Одинцово Московской области состоятся всероссийские соревнования по боксу имени Иосифа Кобзона.



Всего в турнире примут участие около 150 спортсменов из 24 регионов России. Бурятию будут представлять 13 спортсменов, сообщили в Центре спортивной подготовки республики.



Состав сборной Бурятии на всероссийских соревнованиях имени Иосифа Кобзона:



До 49 кг. - Николай Харанахоев, Батор Гомбоев.

До 52 кг. - Баир Батлаев, Бимба Гыргенов

До 57 кг. – Альберт Гатаулин, Алексей Уфимцев

До 60 кг.– Радна Цыбиков, Антон Хархонов, Валерий Гармаев.

До 63 кг. – Доржо Дахаев, Николай Сухов

До 69 кг. - Бато Бирбаев

Свыше 91 кг. – Константин Протопопов.



